Landkreis Ostallgäu fördert Bio-Zertifizierung

Bio aus dem Ostallgäu bringt bares Geld: Der Landkreis fördert nämlich die Bio-Zertifizierung von Gasthäusern, Metzgereien, Bäckereien und Co.

11.06.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Um Gasthäusern und verarbeitenden Betrieben den Einstieg in die Bio-Zertifizierung zu erleichtern, unterstützt die Öko-Modellregion Ostallgäu diese finanziell. Voraussetzung ist, dass die verwendeten Bio-Produkte vorrangig aus dem Ostallgäu stammen.

Nicht nur Gasthäuser, auch lebensmittelverarbeitende Betriebe wie Metzger und Bäcker können die Förderung laut Pressemitteilung in Anspruch nehmen. 75 Prozent der Zertifizierungskosten werden in den ersten beiden Jahren von der Öko-Modellregion Ostallgäu übernommen. Das Ziel dabei ist, dass die in der Region erzeugten Bio-Produkte auch hier verarbeitet und gegessen werden.

Bio und öko sind gesetzlich geschützte Begriffe: „Wer mit bio oder öko wirbt, muss sich auch zertifizieren lassen“, erläutert Lisa Mader, Projektmanagerin der Öko-Modellregion. Dies diene dem Verbraucherschutz. Bei der Bio-Kontrolle werde geprüft, woher die Bio-Ware kommt.

So klappt der Einstieg in die Bio-Zertifizierung

„Wenn sich ein Betrieb bio-zertifizieren lässt, muss nicht alles auf Bio umgestellt werden“, sagt sie. Ihr Tipp: Am einfachsten ist die Zertifizierung einzelner Zutaten. Das bedeutet: Eine oder mehrere Zutaten wie zum Beispiel Rindfleisch, Milch oder Eier werden in Bio-Qualität eingesetzt. Diese Teil-Zertifizierung erleichtere den Einstieg und werde daher häufig in der Gastronomie angewendet.

Mehr Informationen zu Förderung und Zertifizierung gibt es online oekomodellregionen.bayern/ostallgaeu/nachrichten/2690/foerderung-der-bio-zertifizierung.

Ansprechpartnerin vor Ort ist Lisa Mader, E-Mail lisa.mader@lra-oal.bayern.de, Telefon 08342/ 911-453