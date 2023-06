In Marktoberdorf gibt es die neue Stadtführung "Waldbaden" - Doch was ist das eigentlich?

„Ab in den Wald“ lautet das Motto der neuen Gästeführung in Marktoberdorf. Claudia Maier erklärt: Diese Heilkräfte hat die Natur.

05.06.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Außer dem leichten Säuseln des Windes in den Baumkronen umfängt atemlose Stille die Gruppe. In den sonnigen Einstrahlungen rieseln die Samen aus den Zapfen wirbelnd zu Boden, als seien es winterliche Schneeflocken. Einatmen, ausatmen. „Wie fühlt sich die Luft beim Einatmen an?“, fragt Claudia Maier. Die Thalhofenerin führt an diesem Nachmittag acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen Bäumen, Moos und Harz hindurch. „Ab in den Wald“ heißt die neue Gästeführung des Tourismusbüros Marktoberdorf. Die Veranstaltung verspricht: Mit Bewegungs- und Achtsamkeitsübungen soll die Gruppe ihre Sinne für den Wald öffnen und dessen Heilkräfte kennenlernen. Waldbaden nennt sich das ganze. Doch wie gelingt so etwas überhaupt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.