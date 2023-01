Marktoberdorfer brennt Feuerwerk einen Tag zu spät ab und wird angezeigt

In Marktoberdorf hat ein Mann einen Tag nach Silvester ein Feuerwerk entzündet. Da das nicht erlaubt ist und sich Anwohner beschwerten, erhält er eine Anzeige.

04.01.2023 | Stand: 16:10 Uhr

Ein Mann aus Marktoberdorf hat eine Anzeige erhalten, weil er ein Feuerwerk am Montagabend, 2. Januar, abgebrannt hat. Laut Polizei haben sich Anwohner in Marktoberdorf beschwert und sich durch den Krach der Böller um 21 Uhr in ihrer Nachtruhe gestört gefühlt.

Die Polizei machte den Verursacher schnell ausfindig. Der machte das Feuerwerk wegen einer Geburtstagsfeier.

Doch wer nicht im Besitz einer sogenannten "sprengstoffrechtlichen Erlaubnis" oder eines "Befähigungsscheines" ist, der benötige für das Abbrennen von Feuerwerk außerhalb von Silvester eine Genehmigung, teilt die Polizei mit. Da der Marktoberdorfer dies nicht vorweisen konnte, erhält er eine Anzeige nach dem Sprengstoffgesetz.

