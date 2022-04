Marktoberdorfer Polizei warnt: Mit dieser Methode wollen Betrüger ans Geld

Wieder einmal versuchen Betrüger im Raum Marktoberdorf ihr Glück. Sie verschicken Briefe und fordern Geld. So treten sie in dem Schreiben auf.

10.04.2022 | Stand: 11:32 Uhr

Die Fantasie von Kriminellen, an Geld zu kommen, kennt keine Grenzen. Und so warnt die Polizei Marktoberdorf wieder einmal vor einer Betrugsmasche. Mehrere Bürger aus dem Inspektionsbereich, vornehmlich aus Biessenhofen, Lengenwang und Unterthingau, haben in den vergangenen Tagen von angeblichen Rechtsanwaltskanzleien erhalten.

Angeblich vertreten die Betrüger eine Lottogesellschaft

Wie die Polizei feststellte, werden vermehrt Mahnschreiben von einer Scheinkanzlei aus München an Betroffene im Bereich Marktoberdorf verschickt. Bei dieser vermeintlichen Mahnung werden die Empfänger aufgefordert, einen dreistelligen Eurobetrag für einen angeblich abgeschlossenen Vertrag bei einer bekannten Lottogesellschaft zu bezahlen. Dazu wird sogar ein Formular mitgeschickt, bei welchem das potenzielle Opfer seine Kontodaten für eine SEPA-Lastschrift angeben soll.

Davor warnt die Marktoberdorfer Polizei

Die Polizei Marktoberdorf warnt eindringlich davor, die geforderte Summe zu überweisen oder eine Bankverbindung anzugeben. Sie sagt, es handele sich bei den Mahnschreiben um eine Betrugsmasche.