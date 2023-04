Marktoberdorfer eröffnet Currywurststand in Pfronten - mit einer besonderen Spezialität

Der Marktoberdorfer Lutz Stühring bietet nun nicht nur am Ettwieser Weiher, sondern auch in Pfronten seine Currywurst in verschiedenen Varianten an.

13.04.2023 | Stand: 12:02 Uhr

„Kommste vonne Schicht, wat schönret gibt et nich’ als wie Currywurst!“ 1982 sang Herbert Grönemeyer seinen Ruhrpott Hymnus auf die geschnittene Brühwurst in roter Gewürzsauce. Bereits Ende der 1940er Jahre ging das wohl erste deutsche „Fastfood-Gericht“ erstmals über den Tresen.

Seit Kurzem gibt es den Klassiker mit Pommes oder Semmel in verschiedensten Ausführungen auch bei Lutz Stühring in Pfronten-Weißbach. Auf dem Parkplatz vor Trigema an der Kemptener Straße in Richtung Nesselwang hat der Marktoberdorfer, der vielen vom Kiosk am Ettwieser Weiher bekannt ist, einen Currywurststand eröffnet.

Marktoberdorfer über seine Leidenschaft für Currywurst

Seine Currysaucen in würziger oder scharfer Ausführung bereitet der gelernte Koch aus Gewürzkombinationen und ohne Konservierungsstoffe zu. Seine Spezialität: „Käsewurst oder Peperoniwurst mit ordentlich Currysauce und Pommes“. Die Wurst bezieht er von der Metzgerei Haslacher in Nesselwang.

Und woher kommt seine Leidenschaft für Currywurst? „Es schmeckt einfach gut und ist eine Alternative zum Döner“, meint der Vollblutgastronom. Stühring kommt nicht aus dem Ruhrgebiet, auch nicht aus der ungekrönten Currywursthauptstadt Berlin, sondern aus Marktoberdorf. Dort sorgt er bereits seit zehn Jahren am Kiosk am Ettwieser Weiher dafür, dass Sommer für Sommer Currywürste, Pommes und Eiskaffees über die Theke wandern. Und das mit Herzblut und Spaß. „Ich freue mich jedes Jahr, den Ette-Kiosk aufzumachen“, sagt Lutz Stühring.

Lutz Stühring hat auch Käsecurrywurst Patent angemeldet

Die Badegäste lieben seine Bratwurst und seine Currywurst. Bei schönem Wetter reiße die Schlange vor dem Verkaufsfenster über Stunden nicht ab. Gute Qualität und Regionalität seiner Ware sind Lutz Stühring wichtig. „Die Leute schmecken das einfach.“ Alle Lebensmittel und Getränke kaufe er nach Möglichkeit in der Region ein. Besonders stolz ist er auf seine selbst kreierte Käsecurrywurst. Er meldete sogar ein Patent auf die Eigenkreation an. Bald ist es wieder soweit: Und der Kiosk am Ettwieser Weiher öffnet.

Zusätzlich zum Kiosk steht nun der geräumige Currywurststand mit Überdachung und Stehtischen in Pfronten, den Lutz Stühring vorher in Landsberg stationiert hatte. Den Ruhrpott-Klassiker bekommt man an dem neuen Currywurststand übrigens auch in kompostierbaren Mitnahmeboxen „to go“.