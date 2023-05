Mehr Platz für den TSV Leuterschach? Das waren die Themen der Bürgerversammlung

Ein großes Thema der Bürgerversammlung in Leuterschach: Die Turnhalle des TSV. Es besteht Sanierungsbedarf. Wann Maßnahmen ergriffen werden, ist noch unklar.

17.05.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Worüber sich die Bürgerinnen und Bürger im Marktoberdorfer Stadtteil Leuterschach wohl am meisten freuen würden: die Fertigstellung des Anbaus an der Mehrzweckhalle und den Abschluss der anstehenden Generalsanierung ihrer Turnhalle. Und das möglichst rechtzeitig zum 40-jährigen Bestehen des TSV Leuterschach im nächsten Jahr. Dies hielt Dieter Luitz, Vorsitzender des TSV Leuterschach, unter dem Beifall der rund 60 Anwesenden in der Bürgerversammlung im Gasthof Vogler fest.

