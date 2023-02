Moscheegemeinde Marktoberdorf sammelt Spenden für Erdbeben-Opfer

Die Moscheegemeinde Marktoberdorf hat eine Spendenaktion für die Erdbeben-Opfer in der Türkei auf die Beine gestellt. Am 10. Februar werden Döner verkauft.

10.02.2023 | Stand: 10:47 Uhr

Auch in Marktoberdorf ist die Betroffenheit über das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet groß. Innerhalb kürzester Zeit stellten Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfer daher Spendenaktionen auf die Beine. So startete am Freitag ein Hilfstransport ins mehr als 3000 Kilometer entfernte Erdbebengebiet, den Türk Spor Marktoberdorf mit einer Gruppe Kaufbeurer rasch auf die Beine gestellt hatte.

Döner-Verkauf in der Moschee Marktoberdorf

Und es gibt noch weitere Aktionen. Wie bereits angekündigt, sammelt die Moscheegemeinde in Marktoberdorf Spenden für die Erdbeben-Opfer. Am 10. Februar findet in der Moschee ein Döner-Verkauf statt. Alle Einnahmen, die dabei zusammenkommen werden in die Türkei gespendet.