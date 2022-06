Motorradfahrer war am Freitagaben bei Starkregen unterwegs. Die Maschine musste aus dem Zaun geschnitten werden.

25.06.2022 | Stand: 13:54 Uhr

Am Freitagabend ist ein Motorradfahrer bei Starkregen und Gewitter auf der B 12 in einen Wildschutzzaun gekracht. Der Mann war in Richtung Kaufbeuren unterwegs. Er verlor in Höhe Mooshütte die Kontrolle über seine Maschine und fuhr nach rechts in den Wildschutzzaun. Das Motorrad musste aus dem Zaun geschnitten. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Es entstand einSchaden von 1000 Euro.

