Neuer Dreh beim Ostallgäuer Aktionstag „Jugend und Menschen mit Behinderung“

Erstmals ist der Aktionstag „Jugend und Menschen mit Behinderung“ in Marktoberdorf mit der Aktionswoche „Inklusive dir“ kombiniert. Mitmacher gesucht.

24.02.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Dieses Jahr findet zum ersten Mal die Aktionswoche „Inklusive dir“ in Kombination mit dem Aktionstag „Jugend und Menschen mit Behinderung“ statt. Vom 17. bis 23. Juni haben Interessierte die Möglichkeit, im gesamten Landkreis Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren an verschiedenen Aktionen teilzunehmen. Die Aktionswoche gipfelt dann am 24. Juni in dem Aktionstag in Marktoberdorf. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt des Kreisjugendrings Ostallgäu und der Offenen Behindertenarbeit Kaufbeuren/Ostallgäu. (Lesen Sie auch: Gelungene Premiere. Die Ostallgäuer Aktionswoche war "Inklusion zum Anfassen")

Möglichst viele Jugendverbände, Jugendgruppen und Kommunen sollen sich beteiligen

Bei der Aktionswoche „Inklusive dir!“ und beim Aktionstag „Jugend und Menschen mit Behinderung“ sollen Menschen mit und ohne Behinderung zusammengebracht werden – mit dem Ziel, „Inklusion“ zu erleben und gemeinsam Spaß zu haben. Um die Woche möglichst bunt zu gestalten, möchten der Kreisjugendring und die Offene Behindertenarbeit möglichst viele Jugendverbände, Jugendgruppen, Kommunen und Organisationen aufrufen, sich mit einer Aktion zu beteiligen. Die Projekte können vom gemeinsamen Kochabend, über Ausstellungen, Kinoabende oder Sport-Turniere reichen – dabei soll die Inklusion im Mittelpunkt stehen.

Ein buntes und fröhliches Programm für alle - ob jung oder alt, mit oder ohne Behinderung

Am Aktionstag können sich Vereine und Organisationen auf dem Marktplatz in Marktoberdorf präsentieren. Es wartet ein buntes und fröhliches Programm auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. An der Aktionswoche und am Aktionstag kann jede und jeder Interessierte – egal ob jung oder alt, mit oder ohne Behinderung – teilnehmen. Hier ist eine Anmeldung für Interessenten, die sich an der Aktion beteiligen möchten, online möglich.