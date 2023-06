Obergünzburg: Lkw-Fahrer belästigt 19-Jährige mutmaßlich sexuell - Polizei sucht Täter

Auf einem Parkplatz zwischen Obergünzburg und Ronsberg hat ein Lkw-Fahrer wohl eine 19-Jährige sexuell belästigt. Sie konnte fliehen. Die Polizei sucht Zeugen.

20.06.2023 | Stand: 17:09 Uhr

In den frühen Morgenstunden hat am Dienstag ein Lkw-Fahrer mutmaßlich eine junge Frau sexuell belästigt. Laut Polizei schlich sich der Mann auf einem Parkplatz zwischen Obergünzburg und Ronsberg von hinten an die 19-Jährige an und verdeckte ihr mit der Hand das Gesicht.

Ostallgäu: 19-Jährige befreit sich aus Griff von Lkw-Fahrer

Dann berührte er die Frau "unsittlich" und verletzte sie leicht, wie es die Beamten schreiben. Die 19-Jährige wehrte sich heftig gegen den Mann und trat ihm in den Unterleib. Sie konnte sich schließlich befreien und fliehen. Auf der Arbeit angekommen, zeigte sie den Lkw-Fahrer an.

Mutmaßliche sexuelle Belästigung in Obergünzburg: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Kaufbeuren bittet nun unter der Nummer 08341/933-0 um Hinweise zu dem Tathergang. Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: