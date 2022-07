Open-Air-Festival in Geisenried: Provinzgeräusche feiert großes Comeback

Am Wochenende findet das Open-Air-Festival Provinzgeräusche in Geisenried statt. Mit dabei sind Bands wie "King Pigeon" und DJane "Sophie Francis.

21.07.2022 | Stand: 15:42 Uhr

Tag um Tag steigt die Anspannung bei den Verantwortlichen der „Provinzgeräusche“ in Geisenried. Zumal das Open- Air-Festival heuer erstmals an zwei Abenden stattfindet. Am Freitag, 22. Juli, sind Livebands auf der Bühne, am Samstag, 23. Juli, DJs. Vorsitzender „Die Teams mit rund 90 Helfer stehen bereit, die Durchführung ist genau geplant. Es kommt auf ganz viele Kleinigkeiten an, die funktionieren müssen“, sagt Stephan Mücke vom veranstaltenden Sportverein.

Diese Acts stehen Freitag und Samstag beim Prvinzgeräusche-Festival auf der Bühne

Headliner am Freitag sind die „King Pigeon“, eine Band aus München die für tanzbaren Indiepop steht. Zudem spielt „New Rivals“, ebenfalls aus München, rockigen Blues. Höhepunkt am Samstag ist der Auftritt von DJane „Sophie Francis“ aus den Niederlanden. Fest zu den Provinzgeräuschen gehört DJ „Basix“. Die legendäre Knatterkiste bringen die DJs „Electric Cube“, „Devon“ und „Jonas Wood“ zum Beben. Tickets gibt es im Internet.