Völlig neue Veranstaltung: Das erwartet die Besucher der ersten Robo-Night

Am Donnerstag, 20. Oktober, findet in Marktoberdorf die erste Robo-Night statt. Ihr Motto? "Ein interaktives Kennenlernen von Mensch und Roboter"...

„1. Robo-Night – Interaktives Kennenlernen von Mensch und Roboter“: So nennen die Stadt Marktoberdorf und die azero GmbH die gemeinsame Veranstaltung, die sie am Donnerstag, 20. Oktober, in den Räumen von azero (kurz für Applikationszentrum für Robotik) in der Jahnstraße mithilfe des Duracher Leichtroboterherstellers TQ-Robotics anbieten – und die den Auftakt zu einer ganzen Veranstaltungsreihe bilden soll.

Die neuesten Robotik-Trends - für Firmen, die ihre Produktion mehr automatisieren möchten

Zu dieser Reihe sollen immer wieder Hersteller von Robotern und dazugehörigen Anwendungen nach Marktoberdorf eingeladen werden. Und es soll dabei stets um die neuesten Trends in der Robotik gehen. Wie die bisherigen Veranstaltungen zum Thema Robotik richtet sich die Robo-Night nicht nur an Roboterfans, Technikfreaks und Automatisierungsexperten, sondern in erster Linie an Firmen- und Produktionsverantwortliche, „die selbst ihre Betriebe automatisieren möchten“, erläutert der städtische Wirtschaftsförderer Philipp Heidrich. Selbst wenn das Gebiet noch Neuland für sie sein sollte.

Ein "legeres" Abendformat - mit Snacks und Getränken - Teilnehmer dürfen mit den Robotern "werkeln"

„Aber wir machen das jetzt abends in einem anderen, legereren Format mit Getränken und Snacks vor Ort.“ Das heißt, die maximal 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen am 20. Oktober ohne Hemmungen „die Roboter selbst anfassen und mit ihnen herumwerkeln“, wie Heidrich das nennt. Das Ganze solle interaktiv sein – und auch der gegenseitige Austausch der Besucher stehe im Mittelpunkt.

Zusammen mit seinen Mitveranstaltern weist er in dem Zusammenhang nicht zum ersten Mal darauf hin, wie viel sich in der Robotik seit der Erfindung der klassischen Industrieroboter in den 1950er Jahren getan hat. „So sind Roboter in fast allen Branchen – und für unendlich viele Tätigkeiten im Einsatz“, betont Heidrich. Von der Automobilindustrie über die Landwirtschaft bis hinein ins Handwerk und die Gastronomie.

In Zeiten des Fachkräftemangels werden Roboter immer interessanter - auch in Marktoberdorf

Und auch nicht zum ersten Mal weist der Marktoberdorfer Wirtschaftsförderer darauf hin, wie händeringend – auch hiesige – Betriebe derzeit nach Fachkräften suchen. „Nicht zuletzt deshalb beschäftigen sich ja viele Unternehmen – kleine wie große – mit Möglichkeiten, wie sie Produktionsprozesse und andere Arbeitsschritte automatisieren können“, sagt Heidrich.

Wer Interesse hat, sollte sich bei Philipp Heidrich bei der Stadt Marktoberdorf melden

Bei der Veranstaltung bei azero werde es neben Geräten und Anwendungen von TQ-Robotics auch weitere Roboter und Applikationen zum Kennenlernen geben, kündigt er an. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung aber verpflichtend.

Weitere Infos und Anmeldung bei der Stadt Marktoberdorf, Philipp Heidrich, Telefon 08342 400864, E-Mail: p.heidrich@marktoberdorf.de