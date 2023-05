"Beyond the alps": Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Marktoberdorf wollen über die Alpen radeln

Elftklässler des Gymnasiums Marktoberdorf wollen mit dem Mountainbike die Berge überqueren. Bei der Planung steht nicht nur das Training im Fokus.

23.05.2023 | Stand: 04:00 Uhr

In sieben Tagen mit dem Fahrrad über die Alpen nach Italien: Das haben sich 13 Elftklässler des Gymnasiums in den Kopf gesetzt. Das Ganze findet im Rahmen des Projekt-Seminars „Beyond the alps“ („Jenseits der Alpen“) statt. „Die Organisation übernehmen die Schüler zum größten Teil selbst“, sagt Lehrer Florian Königer. Nicht nur ein durchgetaktetes Training ist dabei wichtig, sondern auch Route, Finanzierung, Ausrüstung und vieles mehr. Zu diesem Zweck entstanden innerhalb des Seminars sechs Gruppen, die je einen Schwerpunkt in Angriff nehmen. (Lesen Sie auch: Buchloer Gymnasiasten wollen mit dem Rad über die Alpen)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.