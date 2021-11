„Wir haben einen Investor" - In Bidingen soll ein Supermarkt enstehen

Bidingen ist auf dem Weg zu einem Lebensmittelmarkt einen Schritt weiter. Wie die Gemeinde auch in Zukunft für sauberes Trinkwasser sorgen möchte.

23.11.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Eine aktuelle Nachricht kam am Ende der Gemeinderatssitzung in Bidingen unter „Sonstiges“. Bürgermeister Franz Martin empfahl, wegen der aktuellen Coronasituation die geplanten Bürgerversammlungen in Bernbach (23. November) und Bidingen (24. November) abzusagen. Nach einer kurzen Diskussion wurde die Absage mit zwei Gegenstimmen beschlossen. Martin sicherte zu, die Versammlungen so schnell wie möglich nachzuholen – und die Bürger außerdem über die wichtigsten Themen wie „Bau eines Lebensmittelmarktes“ zeitnah auf der Internetseite der Gemeinde sowie im Gemeindeblatt zu informieren.

Bidinger Bäcker und Metzger sollen in den neuen Supermarkt einziehen

Lebensmittelmarkt: Um eben diesen Lebensmittelmarkt ging es auch im Gemeinderat. Das Thema – „Grundstücks-Kaufangebot der Raiffeisenbank Bidingen für einen Lebensmittelmarkt“ – war schon in einigen Sitzungen zuvor behandelt worden. Zweiter Bürgermeister Martin Epp eröffnete die Diskussion. „Wir haben einen Investor, der baut, einen Betreiber für den Lebensmittelmarkt und ein Grundstück, das wir schon vor Jahren für so ein Vorhaben reserviert haben“, sagte Epp. „Ich unterstütze es.“

Monika Schneider äußerte noch den Wunsch, dass die beiden Versorger vor Ort (Bäcker, Metzger) mit in den neuen Markt ziehen, und Hermann Schindele sagte, er hoffe, dass alle Bürgerinnen und Bürger hinter dem Lebensmittelmarkt stehen und „nicht wegen einiger Preis-Prozente woanders hinfahren“. Am Ende stimmten alle Gemeinderäte dem Beschluss zur Veräußerung des Gemeindegrundstückes zugunsten einen Lebensmittelmarkt zu – und damit für das Projekt „Lebensmittelmarkt“.

Ehrung: Ludwig Mariner ist seit 31 Jahren im Gemeinderat Bidingen

Ehrung: Außerdem wurde am Ende der Sitzung Ludwig Mariner geehrt, der seit 1. Mai 1990 im Gemeinderat tätig ist und seit 1. Mai 2002 in Bidingen das Amt des Dritten Bürgermeisters bekleidet. Das macht 31 Jahre Gemeinderat und 20 Jahre Dritter Bürgermeister. Nach Ablauf der Wahlperiode wird Mariner 36 Jahre ehrenamtlich für die Gemeinde im Einsatz gewesen sein. (Lesen Sie auch: Deshalb kann Marktoberdorfs Finanzchef trotz hoher Schulden noch ruhig schlafen)

Der Bauunternehmer erhielt die von Innenminister Joachim Herrmann unterzeichnete bayerische Verdienstmedaille in Bronze – samt Urkunde und Anstecknadel – für sein großes Engagement und für den „vorbildlichen, jahrelangen Einsatz im kommunalen Bereich und zum Wohle der Mitbürger“. Franz Martin bedauerte, dass die Ehrung für Mariner nun nicht bei einer Bürgerversammlung, sondern „nur im kleinen Kreis“ in der Gemeinderatssitzung erfolgen konnte.

Bilder von der Ehrung Ludwig Mariner in der Gemeinderatssitzung am 17.11.21 in Bidingen Bild: Wolfgang Hepke

Bidingen: „Wir alle wollen und brauchen sauberes Trinkwasser“

Lesen Sie auch

Schutz vor Corona Gemeinderat Bidingen lehnt Luftfilter in Klassenzimmern ab

Regionalplan: Danach informierte Bürgermeister Martin über den Regionalplan Allgäu – und dessen Konzepte für mehrere Bereiche, zum Beispiel „Windkraftanlagen“ oder „Trinkwasserversorgung“. In dem Regionalplan geht es dabei um eine großräumige Sicherung und den Schutz der Grundwasserversorgung. „Wir alle wollen und brauchen sauberes Trinkwasser“, sagte Martin, „und dafür wird mithilfe des Plans gesorgt“.

Unter anderem enthält er deshalb hydrogeologische Gutachten über die Schutzgebiete und dem Verlauf der Grundwasserströme, so wie in der Nähe von Bernbach. Hinzu kommen zahlreiche Bestimmungen, was in diesen Vorranggebieten erlaubt und was dort nicht erlaubt ist.

„Die Landwirtschaft ist nicht betroffen“, sagte Martin spontan. Die Gemeinde kann zur Fortschreibung des Regionalplans Stellung nehmen und ihre Bedenken weitergeben. Ratsmitglied Michael Kirchmayer ist der Plan der Schutzgebiete zu unübersichtlich und zu ungenau. Eine genauere Definition mit Flurnummern wünscht sich auch Ludwig Mariner. Kirchmayer erinnerte zudem an „belastetes Material“ auf Feldwegen und interessierte sich für die neuesten Gutachten dazu.

Lesen Sie auch: