Wie schwer der Bau einer Treppe zur Kirche in Obergünzburg vor 40 Jahren war

1983 ist die Treppe zur Bergkirche St. Nikolaus in Obergünzburg entstanden. Dieses Jubiläum feiern die aktiven Senioren im Innenhof des Museums.

In Erinnerung an die schweißtreibenden Betonarbeiten vor 40 Jahren beim Treppenbau vom Steilhang der nördlichen Gutbrodanlage zum Gottesacker und zur Bergkirche haben die Aktiven Senioren in Obergünzburg nun ein kleines Jubiläum gefeiert. Auch wenn die jetzige Truppe des Rentner-Arbeitsdienstes 1983 noch im Berufsleben stand, kann sie sehr gut nachvollziehen, wie viel Schweiß und Mühe die Handarbeiten ihre Vorgänger 1983 kosteten. Angefangen von den damaligen Erdbewegungen mit Schaufel und Bickel – bis zur Herstellung der Beton-Schalungen am Steilhang über der Berggasse.

Viel Schweiß und alles in Handbarbeit für den Bau der Treppe

Immerhin galt es, um die 33 Betonstufen in unmittelbarer Nähe vor dem nördlichen Eingangstor zum Friedhof an der Westseite der Bergkirche St. Nikolaus zu erbauen. Die Baumaßnahme fand wenige Jahre nach der Trockenlegung der Außenmauern der Bergkirche 1980/81 und der grundlegenden Innenrenovierung des Gotteshauses statt. Eine unvergessene Einsatztruppe von insgesamt 170 ehrenamtlichen Helfern packte 1983 zusammen mit dem Rentner-Arbeitsdienst und dessen Gründer Franz Maier an.

Seinerzeit sollte – nach Meinung der damaligen Kolpingsfamilie Obergünzburg mit Hermann Knauer – auch der problemlose Zugang von der Gutbrodanlage zur neu renovierten Bergkirche für die Kirchenbesucher gewährleistet sein. Der Rentner-Arbeitsdienst um Franz Maier ließ sich auf den Wunsch ein, jedoch ohne gleich zu bedenken, welche schweißtreibende Schwerstarbeit an Handarbeit dabei den damaligen Mitstreitern im Rentner-Arbeitsdienst zugemutet und abverlangt würde.

Die Gruppierung hat den Treppenbau in Obergünzburg zur Kirche initiiert

Nun, beim 40. Treppenbaujubiläum, sollte die Einladung des damaligen Initiators der Kolpingsfamilie (Knauer) zu einer Jubiläumsbrotzeit im Museumsinnenhof als Wiedergutmachung für die Schwerstarbeit gelten. Besonders, was die unzähligen Schaufelbewegungen zur Herstellung der damaligen Kies-Zementmasse in die Beton-Mischmaschine und ihr Transport mit Schubkarren zur Baustelle an Kraft und Handarbeit angeht.

Doch durch den Treppenbau 1983 hat die Gutbrodanlage wie auch die Bergkirche für die Friedhofsbesucher und für die Bevölkerung eine erfreuliche Aufwertung erfahren.

