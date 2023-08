Unfall einmal anders: Warum die Polizei Marktoberdorf einen Radfahrer sucht

In drei bisher ungelösten Fällen bittet die Polizei Marktoberdorf um Hinweise von Zeugen. Dabei ist ein Fall doch eher ungewöhnlich.

Am Freitagabend befuhren zwei bislang unbekannter Fahrradfahrer die Lengenwanger Straße in Wald in südöstliche Fahrtrichtung. Dabei touchierte einer dieser beiden Fahrradfahrer einen geparkten Wagen und fuhr anschließend weiter. Unfallflucht einmal anders. Ein Zeuge beobachtete den Verkehrsunfall. Am Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktoberdorf zu melden.

Dieser Schaden ist bei einem geparkten Auto in Marktoberdorf enstanden

Gleiches gilt für eine Unfallflucht in Marktoberdorf. Am Samstag, 19. August, zwischen 1.30 und 15.30 Uhr wurde ein Fahrzeug in der Füssener Straße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Es war vor der Hausnummer 32 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Durch den Unfall entstand an der Front des Autos ein Sachschaden in Höhe von ebenfalls etwa 1500 Euro.

Beim dritten Fall handelt es sich um Vandalismus. Am Freitagvormittag wurde der silberfarbene Mercedes eines 85-Jährigen im Bereich eines Parkplatzes in der Meichelbeckstraße, Höhe Hausnummer 7, an der linken Fahrzeugseite und der Heckklappe zerkratzt. Am Fahrzeug entstand so ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

Hinweise in allen drei Fällen können Zeugen unter der Telefonnummer 08342/9604-0 bei der Polizeiinspektion Marktoberdorf melden.

