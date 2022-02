"Waggon 4. Klasse": 400 Domes-Romane für Obergünzburgs Schüler

Große Freude an den Obergünzburger Schulen: „Den Waggon vierter Klasse“ gibt es jetzt auch in etlichen Exemplaren an der Mittel- und der Realschule.

„In der Mitte des Raumes ist die Küche, ein emaillierter Kohleherd mit zwei Kochplatten, eingerahmt von Regalen für Lebensmittel, Geschirr und Hausrat. Hier ist auch der ,Waschraum’, er besteht aus einer Schüssel, die in einen Hocker eingelassen ist. Daneben ein Stück Kernseife, ein Waschlappen, ein Handtuch. Für eine schnelle Wäsche kann man das Wasser aus dem Bach schöpfen. Doch das ist nicht so gut. Deshalb muss täglich jemand mit dem Leiterwagen ins Dorf und am Brunnen zwei große Kanne füllen.“

So beschreibt Robert Domes auf Seite 20 und den Folgeseiten den „Waggon vierter Klasse“ in Obergünzburg. Mit je 200 Exemplaren von Domes jüngst veröffentlichtem, gleichnamigem Werk wurden nun auch die „Scheunen“ der Mittelschule und der Realschule Obergünzburg gefüllt. Zur großen Freude der Schulverantwortlichen.

Autor Robert Domes (links) baute sein neues Jugendbuch auf den Recherchen von Wilhelm Weinbrenner zur Obergünzburger Lokalgeschichte auf. Bild: Barbara Kettl-Römer

Um was es in Domes' Roman "Waggon vierter Klasse" in Obergünzburg geht

In seinem Buch verflechtet der Ostallgäuer Autor zwei Geschichten, die sich als Schauplatz einen 1929 für die Unterbringung „missliebiger Bürger“ am Rande Obergünzburgs abgestellten Eisenbahnwaggon teilen (die Redaktion berichtete mehrfach). Die Spuren des ersten Bewohners, Alois Roth, eines„Außenseiters“, verlieren sich im Konzentrationslager Mauthausen. Für die Vertriebenenfamilie der 16-jährigen Martha aus Ostpreußen stellte der Waggon nach dem Kriegsende wiederum eine Behelfswohnung dar. Mit Tiny-House-Living hat das trotzdem nichts zu tun. In beiden Fällen steht der Wagen auch sinnbildlich für die gesellschaftliche Enge in der damaligen Zeit.

Bereits 2015 kreuzten sich die Gleise aller an diesem Projekt Beteiligten, als im Rathaus die Ausstellung „In Memoriam“ zur Verwicklung der Pflege- und Heilanstalt Kaufbeuren in das Euthanasieprogramm des Nationalsozialismus Station machte. In dem Buch „Nebel im August“ wurde von Robert Domes das traurige Schicksal des von den Nazis als Zigeunerjungen abgestempelten und für lebensunwert befundenen Ernst Lossa literarisch verarbeitet.

Die Marktgemeinde und die Sparkasse bezahlen die 400 Domes-Bücher für die Schüler

Mit Unterstützung der Sparkasse Allgäu übernahm die Marktgemeinde Obergünzburg die Kosten für die Bücherspende sowie umfangreich didaktisch aufgearbeitetes Begleitmaterial dazu. Beides wurde nun von Bürgermeister Lars Leveringhaus in Anwesenheit des Autors auf dem Nikolausberg passend vor der neu eingerichteten Schülerbücherei der Realschule übergeben.

Bei der Bücherübergabe (von links) Bernhard Meyer (Schulleiter Mittelschule), Lars Leveringhaus (Bürgermeister), Robert Domes (Autor), Thomas Pöppel (Lehrkraft Mittelschule), Stephan Sichler (Lehrkraft Realschule), Stefan Zillenbiller (Schulleiter Realschule) und Wilhelm Weinbrenner.

Dafür bedankten sich auch die Vertreter der Schulen: Bernhard Meyer und Thomas Pöppel für die Mittelschule sowie Stefan Zillenbiller und Stephan Sichler für die Realschule. Schließlich beginne alles vor der eigenen Haustüre, bemerkten die Schulleiter – auch und gerade die Prägung von Geschichts- und Heimatbewusstsein.

Zitiert wurde dabei auch der Psychologe Viktor Frankl, der selbst ein Buch über seine Erlebnisse in den Konzentrationslagern der NS-Zeit verfasst hatte: „Für gewöhnlich sieht der Mensch nur das Stoppelfeld der Vergänglichkeit. Was er übersieht, sind die vollen Scheunen der Vergangenheit. Im Vergangensein ist nämlich nichts unwiederbringlich verloren, vielmehr alles unverlierbar geborgen.“