Warum die Bläserklasse der Grundschule Leuterschach-Wald so gut ankommt

Kinder der Grundschule Leuterschach-Wald können in einer Bläserklasse direkt vor Ort ein Instrument lernen. Das Angebot wird nun erweitert.

25.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Anfangs waren es nur einzelne Töne, die die Buben und Mädchen der Bläserklasse ihren Instrumenten entlocken konnten. „Aber Schritt für Schritt haben sie immer mehr dazugelernt und spielen inzwischen zwei- oder sogar dreistimmig“, sagt Irina Schleich von der Städtischen Musikschule Marktoberdorf, die die 22 Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen seit September 2022 unterrichtet.

Direkt vor Ort ein Blasinstrument lernen - gemeinsam mit anderen, statt allein zu Hause

Das Konzept der Bläserklasse: Zwei 45-minütige Unterrichtsstunden pro Woche im Anschluss an den regulären Unterricht. In einer davon proben die Kinder in Gruppen, die nach Instrumenten unterteilt sind: Trompete, Klarinette, Querflöte und Tenorhorn. Die andere ist eine Gesamtprobe im Ensemble.

„Der Grundgedanke ist, dass Kinder in der Schule ein Instrument lernen können, ohne irgendwo hinfahren zu müssen“, sagt Robert Maul, Leiter der Städtischen Musikschule Marktoberdorf. „Und natürlich, dass sie vom ersten Tag an gemeinsam musizieren“, fügt Maul hinzu. So lernten die Schülerinnen und Schüler nicht nur, das Instrument zu spielen, sondern auch aufeinander zu hören. „Ein bisschen Quatsch machen gehört natürlich auch dazu“, sagt Maul und lacht. Er selbst unterrichtet zeitweise die Trompeten und Tenorhörner.

Für die musikalische Förderung der Kinder wird in Wald einiges getan

„Es gehört Mut, Konzentration und viel Übung dazu, ein Instrument zu lernen. Alle Achtung“, lobt Pamela Wulf, Schulleiterin der Grundschule Leuterschach-Wald, die jungen Musikerinnen und Musiker. Sie sei froh um die Bläserklasse und dankbar für die Unterstützung von Gemeinde, Musikkapelle und Musikschule. Letztere stellt Lehrkräfte zu Verfügung, die an die Grundschule kommen, um mit den Kindern zu proben. „Zu meiner Zeit gab es so einen intensiven Unterricht nicht.“ Es habe sich dahingehend viel getan – allein schon, dass es inzwischen kindergerechte Instrumente gibt.

Und auch die Buben und Mädchen fühlen sich in der Bläserklasse offensichtlich gut aufgehoben. Die achtjährige Annica hatte schon Querflöten-Einzelunterricht, bevor sie der Bläserklasse beitrat. „Aber es macht mehr Spaß, mit anderen zusammenzuspielen“, sagt sie. Einige Freunde aus ihrer regulären Klasse sind auch dabei. Die meisten sind auf Vorschlag ihrer Eltern der Bläserklasse beigetreten.

Viele Eltern engagieren sich selbst im örtlichen Musikverein

„Annica konnte schon vorher Noten lesen und als das Angebot von der Schule kam, haben wir das angenommen“, berichtet die Mutter der Achtjährigen, Silvia Schmidt. Viele Eltern der Bläserklassenkinder seien selbst bei der örtlichen Blaskapelle und motivierten ihre Kinder auch deshalb, ein Instrument zu lernen. „So können Eltern ihren Kindern auch vieles erklären, sie müssen nicht alleine üben. Und gerade auf dem Dorf ist es ein cooles Hobby“, sagt sie.

Laut Christoph Erb, Bundesjugendleiter des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), sind Bläserklassen wie die in Wald sowohl für die Schulen als auch für die örtlichen Musikvereine ein Gewinn. „Die Vereine erreichen junge Menschen auf diese Weise leichter.“ Kinder kämen so eher auf die Idee, ein Blasinstrument zu lernen. „Und sie können gleich in einem Ensemble spielen, statt Einzelunterricht zu nehmen“, fügt Erb hinzu. Das könnten Vereine so nicht anbieten.

Um die Bläserklassen zu fördern, gibt es für staatliche Lehrerinnen und Lehrer ein Fortbildungsangebot vom Bayerischen Blasmusikverband. „So können auch reguläre Lehrkräfte die Bläserklassen unterrichten und es muss nicht unbedingt jemand von einer Musikschule kommen“, sagt Erb. Auf diese Weise würden die Bläserklassen zudem noch besser in den Schulalltag integriert.

Das Angebot wird erweitert: Neue Bläserklassen und eine Blockflötenklasse

Weil das Ganze so gut ankommt, wird die Bläserklasse weitergeführt. Die Drittklässlerinnen und Drittklässler sollen also auch in der vierten Klasse noch die Möglichkeit haben, weiter zu musizieren. „Und natürlich hoffen wir, dass sie auch auf einer weiterführenden Schule dranbleiben“, sagt Robert Maul. Für die nachrückenden dritten Klassen soll es ebenfalls eine Bläserklasse geben. „Wir müssen nur darauf achten, dass jedes Instrument gleich stark vertreten ist. Mit 13 Querflöten und einem Tenorhorn geht es eben nicht“, sagt Maul. Daher sollen die Kinder bei der Anmeldung möglichst zwei Instrumente angeben, die sie Lust hätten zu spielen.

Per Formular können Kinder bei der Bläserklasse angemeldet werden. Die Musikvereine Wald und Leuterschach organisieren gemeinsam mit dem Musikhaus Frei Instrumente zum Ausleihen. Und auch für die Jüngsten – also die Kinder der ersten und zweiten Klassen – soll es in Zukunft ein musikalisches Angebot geben: eine Blockflötenklasse.