Wie geht es den Wäldern im Ostallgäu? Experten nehmen Bäume unter die Lupe

30.07.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Schwer bepackt mit allen möglichen Messgeräten stapfen Josef Graf und Peter Boneberger geradewegs in den Wald hinein. Vom Metalldetektor über Maßband und Meterstab bis hin zu Gegenständen, die ungeschulte Augen nicht definieren können, haben die beiden alles dabei, was bei einer Inventur im Wald benötigt wird. Die zwei Förster der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft beobachten, vermessen und bewerten Bäume im ganzen Bezirk Schwaben. Die wichtigste Frage: Wie haben sich unsere Wälder seit der letzten Inventur vor zehn Jahren verändert? (Lesen Sie dazu auch: Sie helfen dabei, Marktoberdorfs Wald aufzuforsten: Rösle-Azubis pflanzen 134 Bäume)

An die 250 Inventurpunkt im Ostallgäu

Auch im Ostallgäu sind Graf und Boneberger unterwegs. Im Landkreis befinden sich knapp 250 Inventurpunkte. Bayernweit gibt es davon 8000, allgäuweit 700. Je mehr Wald in einem Messbereich, desto mehr Inventurpunkte gibt es. „Manche Punkte sind wirklich unpraktisch gelegen: in steilem Gelände oder in Mooren. Ein Mal hatten wir so hohes Gras, dass wir uns mit der Machete durchkämpfen mussten“, sagt Graf und lacht. Dieses Mal befindet sich die Stelle idealerweise nahe einem Feldweg, der durch den Wald bei Rettenbach am Auerberg führt. Wichtig sei es, immer an exakt der gleichen Stelle zu messen, sagt Peter Boneberger. Doch wie findet man nach ganzen zehn Jahren einen bestimmten Punkt mitten im Wald wieder?

Im Jahr 2012 war die letzte Bundeswaldinventur

Die Antwort: Seit der jüngsten Inventur 2012 stehen die Koordinaten auf wenige Meter genau fest. Zusätzlich zeichnete man damals auf, in welchem Winkel welche Bäume zusammenstehen. „Durch die Konstellation der Bäume erkennt man die Stelle wieder“, sagt Boneberger. Entscheidend ist auch ein Eisenrohr im Boden, das den Ort markiert. Um es zu finden, sucht er den Waldboden mit dem Metalldetektor ab. Gesucht – gefunden. In einem Radius von fünf Metern um das Eisen beginnen die Förster zu vermessen. Erst die jungen Bäume bis 50 Zentimeter Höhe, dann die Älteren. Eine Tanne hat in den vergangenen zehn Jahren zehn Zentimeter an Umfang zugenommen. „Die Tanne ist 115 Jahre alt und wird trotzdem immer dicker“, sagt Wolfgang Stöger von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forsten, der die Inventur begleitet. „Sie ist fitter als je zuvor.“ Doch auch totes Holz ist relevant. „Totholz hört sich erst mal negativ an. Aber es bedeutet Leben“, sagt Stephan Kleiner, Forstdirektor des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren. Es biete Insekten, Vögeln und andren kleinen Tieren Lebensraum und Nahrung.

"Wir betreiben keinen Raubbau an unseren Wäldern"

Auch die Baumartenzusammensetzung ist für die Fachkräfte interessant. „Es gibt immer mehr Laubbäume in Bayern. Bei den ersten Messungen 1987 waren es noch 22 Prozent, nach zehn Jahren 36 und jetzt rechnen wir mit 40 Prozent“, sagt Stöger. Bemerkenswert sei auch, dass der Zuwachs an Bäumen größer ist als die Nutzung. Die Wälder wachsen also stetig – ebenso der Holzvorrat. „Bayern ist nicht der Regenwald. Wir betreiben keinen Raubbau an unseren Wäldern. Auch wenn das vielleicht die allgemeine Annahme ist“, sagt Stöger. Die Wälder im Bundesland bekämen insgesamt 30 Millionen Kubikmeter Zuwachs im Jahr. Das entspräche einem Kubikmeter pro Sekunde. „Wir gehen aber davon aus, dass der Zuwachs wegen den immer weiter steigenden Temperaturen weniger wird“, sagt Stöger.

Doch wen genau betreffen nun die ausgewerteten Daten? Auch darauf hat Wolfgang Stöger eine Antwort: „Vor allem für Waldbesitzer, Förster und die Holzindustrie ist das Ganze sehr interessant. Sägewerke, Papierfabriken oder Ähnliches wollen wissen, woher ihre Rohstoffe kommen und ob genug vorhanden ist.“ Aber auch für den Bund Naturschutz und die Gesellschaft sei der Zustand der Wälder von Belang. „Den Menschen ist es doch auch wichtig, wie es um die Natur in ihrer Region bestellt ist.“

