Polizei erlebt in Marktoberdorf Unfall zwei junger Radler live mit: Die Ursache lässt sie staunen

Vor den Augen der Polizei stürzen in Marktoberdorf zwei 15-jährige Radfahrer. Bei der Unfallaufnahme staunen die Beamten nicht schlecht.

03.07.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Zufällig sind Polizeibeamte der Inspektion Marktoberdorf Zeuge eines Unfalls geworden. Bei einer Streifenfahrt am Freitagnacht gegen 23 Uhr sahen sie, wie zwei 15-jährige Radfahrer einer vorausfahrenden Radgruppe zusammenstießen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass beide jugendlichen Radfahrer alkoholisiert waren. (Lesen Sie auch: Achtung Wildwechsel! Wegen Reh und Fuchs kracht es in und um Marktoberdorf am häufigsten)

Einer der verunglückten Radfahrer muss ins Krankenhaus

Einer der beiden Verunglückten musste wegen einer Kopfplatzwunde zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum Kaufbeuren gebracht werden. An ihren Fahrrädern entstand kein Schaden.