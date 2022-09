Zwei weitere Wildunfälle im Ostallgäu: Reh und Dachs vor Autos gesprungen

Ein Reh bei Marktoberdorf, ein Dachs bei Stötten. Am Sonntagabend ist es zu zwei Zusammenstößen mit Wildtieren gekommen. Sachschäden entstanden an beiden Autos.

12.09.2022 | Stand: 15:44 Uhr

Ein 28-Jähriger ist am Sonntagabend auf der Straße von Kühmoos in Richtung Kohlhunden bei Marktoberdorf mit einem Reh zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war das Tier auf die Fahrbahn gesprungen, hatte sich verletzt und entfernte sich sogleich von der Unfallstelle. Am Auto des 28-Jährigen entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. (Lesen Sie dazu auch: Weiterer Wildunfall im Ostallgäu innerhalb weniger Tage: Reh überlebt nicht)

Ähnlicher Fall in Stötten am Auerberg

Eine 55-Jährige erfasste ebenfalls am Sonntagabend bei auf der B16 zwischen Steinbach und Stötten am Auerberg einen Dachs. Dieser hatte gerade die Straße überquert. Das Auto der 55-Jährigen trug einen Sachschaden in Höhe von 3000 Euro davon. (Lesen Sie dazu auch: Auto kollidiert mit Dachs: Wildunfall nahe Biessenhofen)