Mehr Unfälle mit Pedelecs in Allgäuer Bergen, aber besseres Miteinander

Radfahren in den Bergen

Mehr Unfälle mit Pedelecs am Berg, aber besseres Miteinander

In diesem Jahr gab es schon mehr Vorfälle mit Pedelecs als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Doch gewisse Spannungen haben abgenommen.
Von Andreas Berger
    Legale Trails für Mountainbiker im Allgäu hat der Verein Mountainbike Allgäu initiiert. Hier kommen sich Radler und Wanderer nicht in die Quere.
    Legale Trails für Mountainbiker im Allgäu hat der Verein Mountainbike Allgäu initiiert. Hier kommen sich Radler und Wanderer nicht in die Quere. Foto: Patrick Seeger/dpa (Symbolbild)

    Unfälle mit Pedelecs, also Rädern, die den Fahrer mit Motorkraft unterstützen, nehmen in den Allgäuer Bergen zu. Das ergeben Zahlen der Polizei. Bis 31. Juli hat es heuer bereits 223 Unfälle gegeben. Im vergangenen Jahr waren es in diesem Zeitraum insgesamt 209, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten. Die häufigste Ursache war zu hohe Geschwindigkeit. Bei den 223 Unfällen hat es 162 leicht und 42 schwer Verletzte gegeben, einer endete tödlich.

