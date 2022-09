83-jähriger Blogger: „Opa, ein Router ist kein Tacho für deinen Rollator“

Der 83-jährige Johann-Hermann Schmid aus Ottobeuren betreibt einen eigenen Blog. Er will sich der Technik nicht verschließen. Was er älteren Menschen rät.

Johann-Hermann Schmid ist 83 Jahre alt. Der gebürtige Ottobeurer hat jetzt einen Blog im Internet erstellt. Rubriken wie Sprachschätzchen, Kapierkorb, Wendekreis oder Über-All sind darin zu finden. Ihn beschäftigen viele Themen und er möchte über den Blog so manchen Gedankengang anregen. Unterstützung bekommt er von seiner Familie, auch wenn einer seiner vier Enkel beim Start scherzte: „Opa, ein Router ist kein Tacho für deinen Rollator.“ Was den 83-Jährigen antreibt und welchen Appell er für ältere Menschen hat, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der 83-jährige Johann-Hermann Schmid betreibt einen Blog im Internet. Bild: Brigitte Unglert-Meyer (Archivbild)

Johann-Hermann Schmid hat internationale Agrarwissenschaften unter anderem in Wales, Schweden und den USA studiert. Er war als Entwicklungshelfer in Indonesien unterwegs, begleitete dort ein Landfunkprojekt. „Es ging darum, Medien speziell in Dörfer, also in den ländlichen Raum, zu bringen“, erzählt er. Schmid war 27 Jahre lang als Nachrichtenredakteur im Hörfunk tätig. Seit 22 Jahren ist er im Ruhestand. Als einer der Gründer der Allgäuer Volkssternwarte Ottobeuren sei er noch praktizierender Astronom. Außerdem engagiere er sich in der Mundartforschung. „Der Blog ist absolut neu für mich“, sagt er. (Lesen Sie auch: Mittelschüler aus Lindenberg geben Senioren Handy-Nachhilfe)

83-jähriger Blogger aus Ottobeuren: Sein Tablet nutzt er täglich

Mit dem Computer habe er noch nicht so viel zu tun gehabt. Deswegen unterstützt den zweifachen Familienvater seine Tochter, die seine Texte in den Blog überspielt. Das soll aber nicht so bleiben. Der 83-Jährige hat ein Tablet, das er im Alltag bereits nutzt und derzeit lernt, wie er dann „die eigenen Texte in den Blog einspeisen kann“. Doch wieso der Blog? „Ich bin im Zieleinlauf meines Lebens. So manches hat sich im Leben angesammelt“, erzählt Schmid. Einige Gedankenwege möchte er „auf sanfte Weise“ geben. „Dabei möchte ich auf gar keinen Fall missionarisch oder besserwisserisch wirken. Es ist einfach auch mein Spaß, zu reimen und mir Gedanken zu machen.“

Johann-Hermann Schmid möchte sich in seinem Blog thematisch nicht beschränken

Thematisch möchte er sich da nicht beschränken. Astronomie, Globetrotter oder auch ein Rezept für ein Pilzgericht: Das Leben sei schließlich ein weites Feld. „Meine Globetrotter-Zeiten sind zwar beschränkt“, sagt er mit Blick auf den Rollator, aber: „sie sind noch lange nicht im Kopf vorbei.“ Er möchte sich mit der Technik beschäftigen und rät dazu auch anderen älteren Menschen. Sein Appell: aktiv bleiben. Dazu gehöre für ihn ebenso der Umgang mit dem Internet. Er jedenfalls wolle nicht „mit einem Fläschchen Jordanwasser“ im „Lebensabklingbecken“ sitzen. (Lesen Sie auch: Hier können Senioren den Umgang mit digitalen Geräten lernen)

Geplant war und ist es nach wie vor, den Blog im Durchschnitt alle zwei bis drei Wochen mit einem neuen Beitrag zu bestücken. Bisher habe er positives Feedback dazu erhalten.

Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.wortdrechslerei.de