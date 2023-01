85-jährige Autofahrerin will in Bad Wörishofen abbiegen und landet auf Gleisen

Eine Seniorin ist in Bad Wörishofen mit ihrem Wagen auf Bahnschienen aufgefahren. Die 85-Jährige hatte eigentlich in eine Seitenstraße abbiegen wollen.

20.01.2023 | Stand: 17:10 Uhr

Glück im Unglück hat eine 85-jährige Autofahrerin in Bad Wörishofen gehabt. Die Frau hatte laut Polizei am Donnerstagabend in eine Seitenstraße einbiegen wollen - stattdessen fuhr sie mit ihrem Wagen auf Bahngleise auf. Ein Zug kam in diesem Moment glücklicherweise nicht.

Das Auto der Seniorin setzte mit dem Unterboden auf den Gleisen auf und konnte ohne einen Kran nicht mehr von dort bewegt werden. Nachdem der Wagen geborgen war, musste ein Gutachter die Schienen auf Schäden überprüfen. Die Frau blieb unverletzt, am Auto entstand leichter Schaden.

