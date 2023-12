ADFC radelt auch für Freiheitsrechte

Fahrradclub wählt Manfred Neun zum Vorsitzenden für Memmingen sowie das Unterallgäu und beschäftigt sich mit einem Programm anlässlich „Zwölf Artikel 1525“.

Schlechte Nachrichten? Gab es auch – trotz bester Stimmung bei der Jahreshauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), Kreisverband Memmingen-Unterallgäu. Anlass war laut einer Pressemitteilung des ADFC ein neuer Bericht aus der Unfallforschung der Versicherer, wonach die Aggressivität im Straßenverkehr zunehme.

Der neue Kreisverbandsvorsitzende Manfred Neun beobachtet das auch in Memmingen – obwohl die Stadt auch ihre fahrradfreundlichen Pluspunkte habe. Höchste Zeit sei es deshalb, weiter zu investieren und an einer fairen Verteilung von öffentlichem Raum wie auch ein Mehr an Miteinander im Verkehr auf der politischen Agenda zu priorisieren.

Gute Nachrichten vom ADFC-Kreisverband Memmingen-Unterallgäu

Gute Nachrichten kommen aus der geleisteten Arbeit des ADFC: Der langjährige Kreisvorsitzende Klaus Schuster nannte die Beteiligung beim Memminger Stadtfest oder die Aktion „Mit dem Fahrrad in die Innenstadt“. Unterstützt wird die lokale Mitfahrzentrale „Fahrmob“. Gefördert vom Rotary-Club wird seit Jahren ehrenamtlich eine Fahrradwerkstatt in Memmingerberg betrieben. Nicht mehr benötigte Fahrräder werden im Frühjahr auf einem Gebrauchtradmarkt an neue Besitzer verkauft. Zuwachsraten zeigt die „Fahrrad-Codierung“ zum Schutz vor Diebstahl.

Geführte Touren bringen Radfahrer mittwochs und an den Wochenenden zusammen

Laut Konrad Mayer gab es heuer insgesamt 135 geführte Touren, die Radfahrende mittwochs und an den Wochenenden zusammenbringen. Insgesamt hätten 1164 Teilnehmende etwa 31.300 Kilometer zurückgelegt.

Ein Gastspiel gab der Sprecher der ADFC-Allgäu-Allianz, Lutz Bäucker. Er erläuterte das monatliche Angebot des Allgäu-Newsletters, der sowohl allgemeine Fahrradhighlights wie auch das Neueste aus den Kreisverbänden präsentiert.

Wahlen beim ADFC-Kreisverband Memmingen-Unterallgäu

Klaus Schuster wurde mit Dank und Präsent verabschiedet. Da er wie auch der Zweite Vorsitzende Friedrich Haag nicht mehr zur Wahl standen, gibt es neue Gesichter im Vorstand: Mit dem Memminger Manfred Neun hat der ADFC Memmingen-Unterallgäu nun einen Vorsitzenden, der sich seit Jahrzehnten für die Förderung der Mobilität einsetzt.

Der neue Vorstand mit (hinten von links) Urs Keil, Andreas von Kietzell, Konrad Mayer und dem scheidende Vorsitzenden Klaus Schuster sowie (vorne von links) Ute Schölhorn, Manfred Neun und Rita Lutzenberger. Bild: ADFC

Zweite Vorsitzende wurde Ute Schölhorn. Schatzmeisterin bleibt Rita Lutzenberger, Beisitzer sind Konrad Mayer, Urs Keil und Andreas von Kietzell.

Memmingen und die Chance, die Mobilitätswende mit Vorteilen umzusetzen

Neun sieht auch in Memmingen gute Chancen, die Mobilitätswende mit vielen Vorteilen für alle Menschen umzusetzen. Im Memminger Jubiläumsjahr „500 Jahre Zwölf Artikel“ soll es 2025 ein abgestimmtes ADFC-Programm geben: „Radfahren und Freiheit gehören zusammen.“ Geplant seien Touren zu Orten der Freiheit in der Region. Die Beteiligung an der Klimainitiative Memmingen gehört ebenso zum Programm wie ein Stammtisch immer am dritten Mittwoch im Weinhaus „Goldener Löwen“ in Memmingen.