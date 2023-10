Auf diesen Straßen im Unterallgäu soll nächstes Jahr gebaut werden

Autofahrer müssen im Unterallgäu im nächsten Jahr mit mehreren Baustellen rechnen. Das ist geplant.

28.10.2023 | Stand: 16:17 Uhr

Im Unterallgäu stehen auch im kommenden Jahr wieder mehrere Baustellen an. Wo genau gebaut wird, erläuterte Walter Pleiner, der Leiter des Tiefbauamts am Landratsamt, in einer gemeinsamen Sitzung von Kreis- und Bauausschuss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.