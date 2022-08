Trickdieb beobachtet Seniorin und klaut unbemerkt Scheine aus ihrem Geldbeutel

Ein Trickdieb hat eine 93-jährigen Frau um zwei Euro für ein Parkticket gebeten und ihr dabei eine größere Summe Bargeld bestohlen.

22.08.2022 | Stand: 13:05 Uhr

Ein unbekannter Trickdieb hat eine Seniorin am Donnerstag in Bad Wörishofen bestohlen. Wie die Polizei berichtet, war die 93-Jährige am späten Nachmittag zu Fuß in der Oststraße unterwegs, als sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde, ob sie ihm zwei Euro für ein Parkticket leihen könne.

Trickdiebstahl in Bad Wörishofen: Mutmaßlicher Täter beobachtete Seniorin wohl am Geldautomat

Die Frau nahm ihren Geldbeutel heraus und gab ihm eine Münze. Am nächsten Morgen bemerkte sie, dass ein höherer Geldbetrag, den sie zuvor abgehoben hatte, aus dem Geldbeutel fehlte. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann ihr unbemerkt das Geld aus dem Geldbeutel entwendet hatte. Möglicherweise hatte er sie bereits zuvor am Geldautomat beobachtet.

Die Seniorin beschreibt den mutmaßlichen Täter wie folgt: Er soll etwa 35-Jähre alt gewesen sein, kräftig und mit schütteren blonden Haaren. Er sprach Hochdeutsch ohne Dialekt, trug eine dunkle Hose und ein helles Hemd. Insgesamt wirkte er laut der 93-Jährigen ungepflegt. Die Polizei Bad Wörishofen bittet Zeugen unter der Telefonnummer 08247/96800 um Hinweise.

