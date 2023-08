Beim Memminger Eishockey-Nachwuchs beginnt die Eis-Zeit

Der ECDC-Nachwuchs startet mit einem Trainingslager in der Memminger Eissporthalle in die neue Spielzeit. Worauf die Verantwortlichen besonderen Wert legen.

18.08.2023 | Stand: 16:28 Uhr

Die Verantwortlichen für den Eishockey-Nachwuchs des ECDC Memmingen haben bereits am Ende der vergangenen Saison mit den Planungen für die neue Spielzeit begonnen. Die Nachwuchs-Mannschaften der Indians stiegen schließlich im Frühjahr ins Sommertraining ein, um die Grundlagen in Sachen Fitness, Koordination und Ausdauer zu trainieren.

Mehrmals pro Woche baten die Trainer die Teams in die Memminger Stadionhalle zum Sommertraining. Unterstützt wurde das Trainerteam vom neuen Fitnesscoach Taygun Özer, der seinen Fokus besonders auf die älteren Jahrgängen U15, U17 und U20 richtete. Und mit Udo Ried hat der ECDC-Nachwuchs einen Erlebnispädagogen gewonnen, der die Trainer beim Thema „Teambuilding und Motivation“ unterstützt.

Die U17 und die U20 des ECDC spielen jetzt in der Eishockey-Bayernliga

Florian Bosler, stellvertretender Nachwuchsleiter beim ECDC, erklärt: „Gerade bei der U17 und der U20, die in der kommenden Saison in der Bayernliga, der höchsten bayerischen Spielklasse, antreten, wurde großer Wert auf die Fitness gelegt. Beide Teams sollen auf die neue Herausforderung bestmöglich vorbereitet werden.“

Beim Thema „Nachwuchs-Unterstützung“ hat sich laut Bosler ebenfalls etwas getan: Mit dem Memminger Unternehmen Urban Maschinenbau wurde eine Kooperation geschlossen. Zahlreiche Unternehmen suchten händeringend Auszubildende; genau hier solle die Kooperation ansetzen. Bei geplanten Betriebsbesuchen sollen den Jugendlichen die Ausbildungsmöglichkeiten und Wege der beruflichen Entwicklung vorgestellt werden, erläutert Bosler.

Ab dem 26. August finden die ersten Eishockey-Vorbereitungsspiele statt

Im sportlichen Bereich steht die Eiszeit 2023/2024 am heimischen Hühnerberg vor der Türe. Einige Teams haben bereits das Sommereis in Füssen genutzt, ehe vom 19. bis 24. August das „Young-Indians-Trainingslager“ in der Memminger Eissporthalle stattfindet. Neben mehreren Trockeneinheiten stehen auch zahlreiche Eistrainings und Aktivitäten außerhalb der Eishalle auf dem Programm.

Ab dem 26. August finden am Hühnerberg die ersten Vorbereitungsspiele statt. Die ECDC-Nachwuchsteams testen unter anderem gegen Ravensburg, Peiting, München und Peißenberg. Die genauen Termine stehen noch nicht fest.

Highlight der Saisonvorbereitung wird nach Angaben des stellvertretenden Nachwuchsleiters erneut der „Young-Indians-Cup“ sein, „welchen wir bei der U9 und U11 am 26. beziehungsweise 27. August nun schon zum zweiten mal durchführen“. Teilnehmer sind unter anderem Teams aus Ravensburg, Füssen, Regensburg, Peiting und Augsburg. „Im September veranstalten wir erstmals Turniere der Altersklassen U13 und U15“, so Bosler. Ab Mitte September beginnt die Meisterschaft der U17 und U20, ehe ab Oktober die anderen Nachwuchsteams nach und nach in den offiziellen Spielbetrieb einsteigen.

Die Kooperation mit dem HC Maustadt wird fortgeführt

Die aus Vereinssicht erfolgreiche Kooperation der 1b des ECDC mit dem Bezirksligisten HC Maustadt (HCM) „führen wir in der kommenden Saison ebenfalls fort“, kündigt Bosler an. Darauf hätten sich die Verantwortlichen des HCM und die Nachwuchs-Abteilung des ECDC verständigt. In der abgelaufenen Spielzeit hätten durch die Kooperation einige ECDC-Nachwuchsspieler erste Erfahrungen im Seniorenbereich gesammelt, so Bosler. „Darauf wollen wir aufbauen und so den Nachwuchsspielern eine Perspektive nach dem Ausscheiden aus dem Nachwuchs bieten.“