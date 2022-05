Über Junggesellenabschiede, Sex und Stress

„Stress, Stress, alle haben Stress, selbst die, die das Wort gar nicht kennen oder schreiben können“. Comedian Harry G. begeistert in der Stadthalle Memmingen.

29.05.2022 | Stand: 10:25 Uhr

Im großen Saal der Stadthalle hatte der gebürtige Regensburger und nach „Minga zuagroaste“, jetzt 42-jährige Comedian Harry G., bürgerlich Markus Stoll, Heimspiel. Mit seinem dritten Bühnenprogramm „Hoamboy“ begeisterte er knapp 1000 meist jüngere bis jugendlich junge Besucherinnen und Besucher im ausverkauften Saal mit einem wahren Feuerwerk urkomische Pointen. Ständiges Spontangelächter der Leute, das meistens zu Szenenapplaus auswuchs, bewies, dass er auch in dieser Ecke des bayerischen Freistaats bestens ankam.

Nachdem die einleitende fanfarige „Ouvertüre“ verklungen war, besprang Harry leichtfüßig schwungvoll die Bühne, um wie die Feuerwehr loszulegen, als hätte ihn die wilde Tarantel gestochen. Mit außergewöhnlich höherer Tonlage in der Stimme erklärt er, dass er von Ingolstadt kommt und volle dreieinhalb Stunden unterwegs war. Weil „so ein Arsch aus Bielefeld“ seine Ladung Bikes verloren hatte, was zur Straßensperrung führte. Belustigt über die Bezeichnung „München-West“ des Allgäu Airports erzählt er von Junggesellenabschieden, die heute oft auf Malle gefeiert werden. Um die Kosten zu begrenzen, macht er einen Flug über Oslo ausfindig, für 30 Euro. Noch immer: „Scho aweng teuer!“ Zehn Mann und zusammen rund 30 inhallierte Promillen drängen in die Sicherheitsschleuße. Als es heißt „Gürtel raus!“, ist auch seine Hose runter und der Alex steht „nackert“ da in der Schleuße.

Was der kabarettistische Komiker ganz und gar nicht ausstehen kann, ist das Thema „Stress“, von dem landauf, landab fast von jedermann palavert wird. „Stress, Stress, alle haben Stress, selbst die, die das Wort gar nicht kennen oder schreiben können“, echauffiert er sich sichtlich allergisch. Besonders die Spezies der Grundschullehrerinnen nimmt er aufs Korn. Eine davon kennt er: 31, unkündbar, auf Lebenszeit verbeamtet, bestens versichert und versorgt, Arbeitszeit vier Stunden, nur vormittags, und immer Ferien, nichts als Ferien: „Menschenskinder, ihr habt doch koan Stress, du Amsel!“

Der Vater zweier Kinder findet das quengelige Jammern von Kleinkindern eigentlich nicht belastend. Seiner aber würde „brüllen als sei er vom Teufel besessen“. Dann gibt’s nur eins: „Umdrehen und auf den Rücken haun. Nicht damit er aufhört, sondern damit er weiter schreien kann“. Der auch schauspielerisch engagierte Comedy-Star räumt auch schöne Momente mit Kindern ein, wenn sie bei Oma sind. Sind sie aber „dahoam“, dann, ja dann ist das mit dem Sex „scho soa Sach“. Wenn sie schlafen, könne man ja mal wieder machen. Sagt seine Angetraute: „Wir haben jetzt 10 Minuten“. Und er: „Was, so viel? Solang koani goar net“. Brüllendes Gelächter der Zuschauer.