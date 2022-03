Die etwas andere Vesperkirche in Memmingen

Heuer wird das Essen nur zum Mitnehmen ausgegeben, das Zusammensitzen in der Kirche fällt wegen Corona aus. Eröffnung mit einem Gottesdienst am 13. März.

10.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

In ein paar Tagen geht es los: Die dritte Vesperkirche Memmingen findet statt – vom 13. bis 27. März, aber etwas anders als 2020 und 2019. Die Hauptaktion der diesjährigen Vesperkirche unter dem Motto „Ein Stück Zuhause“ wird die Essensausgabe vor der Christuskirche sein. Aufgrund der noch geltenden Corona-Maßnahmen ist heuer kein großes Kulturprogramm geboten, bedauern die Veranstalter.

Das Team der Vesperkirche möchte mit der reduzierten Aktion ein Zeichen setzen und nach zwei Jahren Pandemie wieder persönlich präsent sein. „In schweren Zeiten wollen wir als Kirche und Diakonie für die Menschen da sein und ein bisschen Gemeinschaft leben. Auch wenn es ,nur’ eine Essensausgabe, Gottesdienste und Seelsorge sind. Eine kurze, nette Begegnung bedeutet schon viel“, erklärt Manuela Walcher vom Organisationsteam.

Nur ein paar Stehtische

Ausgegeben werden die Mittagessen jeweils von 11.30 bis 13.30, an den Sonntagen von 11 bis 13 Uhr. Sie sidn zum Mitnehmen gedacht, es werden nur ein paar Stehtische im Freien aufgestellt. Eine Mahlzeit kostet einen Euro, sie ist allerdings mehr wert. Wer bereit ist, mehr zu zahlen, unterstützt damit in Form einer Spende die Aktion.

Die Sonntagsgottesdienste im Rahmen der Vesperkirche halten am 13. März um 9.30 Uhr Holger Scheu und Dekan Christoph Schieder (Eröffnung), am 20. März um 9.30 Uhr Katharina von Kietzell und Christine Ollech und am 27. März um 9.30 Uhr Sabrina Schade und Holger Scheu (Abschluss).

Die drei Träger Stefan Gutermann (Diakonie Memmingen), Christoph Schieder (Dekanat Memmingen) und Holger Scheu (Christuskirche Memmingen) hoffen, dass im Jahr 2023 dann wieder eine Vesperkirche stattfinden kann, wie sie eigentlich angedacht und gewünscht ist.

Erste Vesperkirche 2020 war großer Erfolg

Zum ersten Mal gab es 2020 eine Vesperkirche in Memmingen – die erste im südbayrischen Raum. Der Andrang war damals riesig, 7000 Essen wurden verteilt. Im Pandemiejahr 2021 musste die Vesperkirche auf einen Stadtrundgang per Broschüre mit spirituellen und sozialpolitischen Gedanken sowie ein Online-Angebot auf YouTube beschränkt werden. Diesmal gibt es zwar keinen gemeinsamen Mittagstisch in der Kirche, aber zumindest wieder Gottesdienste und Mahlzeiten unter dem Motto „Jede und jeder is(s)t hier richtig“, unabhängig von Religion, Alter, Herkunft oder Geldbeutel.

Trotz der diesjährigen etwas anderen Vesperkirchenverhältnisse hat Julia E. Schultz die Schirmherrschaft übernommen: „Ich nutze die diesjährige kleine Vesperkirche als Generalprobe für 2023. Ich freue mich mitzuhelfen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und diese Erfahrung erleben zu dürfen“, sagt sie.

Getragen von freiwilligen Helfern

Die Vesperkirche ist ein ausschließlich spendenfinanziertes Projekt und wird getragen von freiwilligen Helferinnen und Helfern. Das Essen liefert wieder die Betriebskantine der Firma Rhode und Schwarz.