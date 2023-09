Die Mewo-Kunsthalle Memmingen zeigt „Gesichter der Stadt“

Eine Fotoausstellung im Rahmen der „Wochen der Vielfalt“ macht sichtbar, wer in Memmingen lebt und arbeitet. Fast 70 Bürger ließen sich ablichten.

30.09.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Mit der Ausstellung „Gesichter der Stadt“ leistet auch die Mewo-Kunsthalle einen Beitrag zu den ersten „Wochen der Vielfalt“ in der Stadt. An zwei Terminen hielt eine Mitarbeiterin die Gesichter Memminger Bürgerinnen und Bürger im Bild fest, die der Einladung ins Atelier der Kunsthalle gefolgt waren. So wird in der Ausstellung von Porträtfotos vom 30. September bis 3. Oktober auch optisch sichtbar, wer in der Stadt lebt und arbeitet.

Welche Eindrücke verbinden Sie mit Memmingen?

Gleich zu Beginn ist der Andrang im Atelier groß. Überall sitzen Interessierte an Tischen und füllen die Einverständniserklärung zur Verwendung der Fotos aus. Wer möchte, kann auch Fragen schriftlich beantworten wie „Was sind einige der eindrücklichsten Erlebnisse, die Sie mit der Stadt verbindet?“

Eine Fotowand und ein Scheinwerfer stehen bereit, vor der Museumspädagogin Eleonore Eitler die Besucher fotografiert. Sie gehört mit Linda Blaske zum Vermittlungsteam der Kunsthalle, das die Idee hatte, die Menschen der Stadt fotografisch abzulichten.

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie an Memmingen denken?

Wenn Eleonore Eitler vor die dunkle Hintergrundwand aus Papier bittet, fotografiert sie nicht nur. „Wie fühlen Sie sich, wenn Sie an Memmingen denken?“, fragt sie zum Beispiel. Damit möchte sie die Frauen und Männer ganz verschiedener Generationen auflockern. Denn für sie ist die Mimik für die Aufnahmen besonders wichtig. „Was die Leute mir erzählen, zeigt sich auch im Bild“, sagt sie.

Geschickt animiert sie zu Gesten. Erzieherin und Heilpädagogin Radana Titz zum Beispiel zeigt eine ganze Palette davon. Mal schaut sie nachdenklich und legt konzentriert einen Finger an den Mund, dann wieder ballt sie die Faust zu einer kraftvollen Siegerpose. Die gebürtige Tschechin hat keine Scheu vor der Kamera. Als ehemalige Tänzerin am Prager Nationaltheater weiß sie, wie es sich anfühlt, gesehen zu werden. Sie liebt Kunst, und weil man mit Fotografie viel ausdrücken kann, wollte sie unbedingt bei der Aktion dabei sein. Für sie bedeutet Vielfalt immer eine Bereicherung, betont sie. Es sei wichtig über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und andere Menschen kennenzulernen.

Ehemaliger Stadtrat von Memmingen plädiert für ehrenamtliches Engagement

Auch für den Heizungssanitärmeister Manfred Bretzel ist Abwechslung und Vielfalt wichtig. Er findet es gut, wenn Menschen sich in der Stadt engagieren. Er war sieben Jahre im Stadtrat und ist zur Zeit im Seniorenbeirat tätig. „Wenn man sich nicht einbringt und identifiziert, dann fehlt der Stadt das Leben“, ist der 66-Jährige überzeugt.

Gesicht des Fischertagvereins Memmingen

Eine, die sich schon seit 20 Jahren einbringt, ist Gerlinde Kuhnert. Sie ist quasi das Gesicht des Fischertagsvereins, dessen Geschäftsstelle sie zwei Jahrzehnte lang leitete. Viele Menschen hätten sie angesprochen und gesagt, sie müsse unbedingt zu dem Fotoshooting gehen, sie sei ein bekanntes Gesicht der Stadt, erzählt sie. Gerlinde Kuhnert fühlt sich sehr verbunden mit Memmingen. Am Marktplatz aufgewachsen, sei als Kind der Zollergarten ihr Spielplatz gewesen, erinnert sie sich. Heute berät sie Menschen, die ein Ehrenamt suchen und sich darüber orientieren möchten.

Dieses Gesicht ist stadtbekannt: Gerlinde Kuhnert leitete zwei Jahrzehnte lang die Geschäftsstelle des Fischertagsvereins. Bild: Harald Holstein

Immer wieder kommen neue Leute ins Atelier und wollen sich fotografieren lassen. In der ersten Stunde sind es schon 24. Auch der Initiator der Wochen der Vielfalt und Referent des Stadtrats für Integration, Rupert Reisinger, ist begeistert von dem Zuspruch, den dieser Programmpunkt in den „Wochen der Vielfalt“ bekommt.

"Idee der Wochen der Vielfalt in Memmingen hat gezündet"

„Vor allem waren wir positiv von der Bereitschaft so vieler Veranstalter überrascht, etwas beizutragen“, blickt er auf die zweieinhalbwöchige Veranstaltungsreihe. „Die Idee hat gezündet.“ Er freut sich, dass bei der Eröffnung auf dem Martin-Luther-Platz so zahlreich Menschen aus verschieden Kulturen und Religionsgemeinschaften in ihrer eigenen Sprache einen Friedensgruß ausgesprochen haben. Er möchte Wochen der Vielfalt gerne auch im nächsten Jahr fortsetzen, betont er.

Die gebürtige Tschechin Radana Titz zeigte der Fotografin gleich eine ganze Reihe von Gesten. Sie war früher Tänzerin am Prager Nationaltheater. Bild: Harald Holstein

Mesud Gökce ist mit seinem vierjährigen Sohn und seiner neunjährigen Tochter gekommen, um sich mit seinen Kindern fotografieren zu lassen. Der Hydraulikinstallateur kam mit neun Jahren mit seinen Eltern aus der Türkei nach Niederrieden und lebt schon seit 30 Jahren in der Stadt. „Ich mache mit, weil ich Memminger bin und zur Stadt gehöre“, sagt der 52-Jährige. Insgesamt war das auch für 68 weitere Menschen die Motivation, bei dieser Aktion mitzumachen.

Eintritt in die Mewo-Kunsthalle ist frei

Die Ausstellung ist vom 30. September bis 3. Oktober im Atelier der Mewo-Kunsthalle Memmingen zu sehen. Wer von den Beteiligten möchte, kann am letzten Tag sein Porträtfoto mitnehmen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag und am Feiertag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.