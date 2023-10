Darf man zu zweit auf dem E-Scooter fahren? Welche Regeln gelten

Wer mit dem E-Scooter unterwegs ist, hat einige Regeln zu beachten. Über Unfälle, Versicherungspflicht, Fahren zu zweit und Bußgelder klärt die Polizei auf.

20.10.2023 | Stand: 18:05 Uhr

Auch in Memmingen gehören E-Scooter inzwischen zum Straßenbild. Dabei sieht man häufig auch Menschen – besonders Jugendliche – zu zweit auf dem hippen Gefährt durch die Gegend sausen. Aber ist das auch erlaubt? Und was gibt es überhaupt für Vorschriften und Regeln für Fahrten mit diesen „Elektrokleinstfahrzeugen“, wie die Tretroller mit Elektroantrieb offiziell heißen. Wir haben bei der Polizei nachgefragt.

Gilt für E-Scooter eine Versicherungspflicht?

Das wichtigste vorweg: Für Elektrokleinstfahrzeuge besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über eine Betriebserlaubnis verfügen. Wer ohne erwischt wird, muss mit einem Ordnungswidrigkeiten- oder sogar Strafverfahren rechnen. Außerdem gelten für E-Scooter aufgrund der Einstufung als Kraftfahrzeug die gleichen Regeln wie für Autofahrer und das bedeutet unter anderem ein Handy-Verbot am Lenker.

Darf man zu zweit auf dem E-Scooter fahren?

Losrollen dürfen mit dem E-Scooter alle, die das 14. Lebensjahr vollendet haben – und zwar ausschließlich allein. Gefahren werden darf dann grundsätzlich auf Radwegen, Radfahrstreifen und Fahrradstraßen. Wenn keine vorhanden sind, darf man die Fahrbahn oder verkehrsberuhigte Bereiche nutzen. Gehwege und Fußgängerzonen sind aber immer tabu. Schließlich können E-Scooter bis zu 20 Stundenkilometer schnell fahren. Diese Höchstgeschwindigkeit gilt aber nicht für verkehrsberuhigte Bereiche oder kombinierte Geh- und Radwege: Da müssen sich die rollenden Verkehrsteilnehmer rücksichtsvoll vor allem gegenüber Fußgängern verhalten. Selbstverständlich haben sie auch alle Ampeln zu beachten.

Kassiert die Polizei die Bußgelder direkt vor Ort?

Überhaupt empfiehlt es sich, alle Verkehrsregeln einzuhalten, denn wie anderen Fahrzeugführern auch, drohen Rollerlenkern sonst Bußgelder. Wer zum Beispiel jemanden mitnimmt auf dem E-Scooter, muss zehn Euro Verwarnungsgeld zahlen. Teuer wird es, wenn man bei Rot über die Ampel fährt, dann sind 60 bis 180 Euro fällig. Wer auf „nicht zulässigen Flächen“ wie Gehwegen oder Fußgängerzonen unterwegs ist, muss mit 15 bis 30 Euro Strafe rechnen – was die Polizei jeweils direkt vor Ort in bar erheben kann.

Was passiert, wenn man mit Alkohol E-Scooter fährt?

Keine Alternative sind E-Scooter übrigens für abendliche Partygänger. Es gelten die gleichen Promillewerte wie für Autofahrer. Das heißt, ab 0,3 Promille und Ausfallerscheinungen, beispielsweise wenn es zu einem Unfall kommt, wird das als Straftat der Trunkenheit im Verkehr oder Gefährdung des Straßenverkehrs geahndet. Zwischen 0,5 und 1,09 Promille tritt eine Ordnungswidrigkeit in Kraft, mit 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einen Monat Fahrverbot. Ab 1,1 Promille gilt die Fahrt als Straftat der Trunkenheit im Verkehr.

Zahl der Unfälle mit Beteiligung von E-Scootern steigt

Seit immer mehr E-Scooter in der Stadt unterwegs sind, steigt auch die Zahl der erfassten Verkehrsunfälle. Wurden in Memmingen im Jahr 2022 noch fünf Unfälle mit fünf leicht verletzten Personen registriert, waren es in diesem Jahr bereits 15 Unfälle. Nur bei zweien waren lediglich Sachschäden zu verzeichnen; bei 13 Unfällen gab es insgesamt vier schwer und elf leicht verletzte Personen. Im Unterallgäu kam es 2022 zu acht Unfällen, an denen E-Scooter beteiligt waren (davon sieben mit leicht Verletzten). Heuer waren es dort bis jetzt drei Unfälle mit zwei leicht und einem schwer Verletzten.

Bei Stürzen drohen schwere Kopfverletzungen

Auch wenn keine Helmpflicht besteht, rät die Polizei deshalb dringend dazu, einen zu tragen, denn selbst bei Stürzen mit geringer Geschwindigkeit kann es zu schwersten Kopfverletzungen kommen.

Und wohin mit dem E-Scooter zwischen den Fahrten? Da gilt das Gleiche wie für Fahrräder: Sie können auf Gehwegen, Plätzen und in Fußgängerzonen abgestellt werden, wobei allerdings kein anderer behindert werden darf.