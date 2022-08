Ein Memminger überquert für den guten Zweck mit Rad die Alpen

Wolfgang Mühlbauer stattet auf seiner mittlerweile 25. Tour seiner Heimatstadt einen Besuch ab. Welche Etappen er plant und wen er damit unterstützen möchte.

26.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Aufregung ist immer ein bisschen dabei“, sagt Wolfgang Mühlbauer und lacht auf. Er trägt ein schwarzes Trikot, schlüpft in die Radhandschuhe, setzt den Helm auf. Seine Blicke gehen schnell nacheinander erst nach rechts und dann nach links. Neben ihm stehen Ludger Plessen und sein Neffe Armin. Gemeinsam wollen sie mit den Rädern über die Alpen. Gestartet sind sie in Aschaffenburg, wo Mühlbauer inzwischen lebt, doch auf einen Stopp in der Heimat Memmingen wollte er nicht verzichten. Das Besondere auf seiner ohnehin bemerkenswerten Reise: Wolfgang Mühlbauer überquert nun zum 25. Mal mit dem Fahrrad die Alpen und das für den guten Zweck. Er bittet um Spenden für die Vereine „Sternstunden“ und „Grenzenlos“.

Schon als kleiner Junge auf dem Rad unterwegs

Wolfgang Mühlbauer ist 63 Jahre alt, stammt gebürtig aus Memmingen. „Schon als Bub fand ich heraus, dass man die Umgebung von Memmingen mit seinen Wiesen, Hügeln, Weihern und Wäldern ganz toll mit dem Fahrrad erforschen kann. Mit 31 Jahre zog ich nach Aschaffenburg und auch dort ließ sich die neue Heimat mit Main und Spessart auf eigene Art und Weise kennenlernen“, erzählt der gelernte Touristikkaufmann.

Die Idee für eine Alpenüberquerung

Die Idee für eine Alpenüberquerung entstand, als zwei seiner Freunde eine solche „Radel-Transalp“ mit Erfolg ausprobierten. „Es dauerte eine Weile, bis ich es mir selbst zutraute, aber dann saß ich im Juni 1993 auf einem dünnen 10-Gang-Radl der Marke Rixe und startete mit einem Spezl von Memmingen los in Richtung Schweiz.“ Was folgte, waren dann 24 Alpenüberquerungen, eine Pazifik-Radtour von Kanada bis an die mexikanische Grenze, von Memmingen nach Mallorca, drei Wochen Kuba und die Tour Allgäu-Adria.

Wo liegt die Faszination des Memmingers?

Was ihn dabei fasziniert? „Eigentlich geht es darum, dass ich eine Riesen-Freude habe, mit dem Fahrrad in die Bergwelt hineinzutauchen und diverse Alpenpässe erst hinaufzuschnaufen und dann auf der anderen Seite wieder hinunterzusausen.“ Dieses Mal soll (im Zeitraum vom 20. August bis 2. September) die Route von Aschaffenburg über den Spessart, die Schwäbische Alb, das Allgäu und den Bodensee in die Schweizer Alpen mit mindestens einem 2000-Meter-Pass runter nach Italien in das Valtellina-Tal von Sondrio und dann wieder hinauf zum Passo San Marco zum Comer See gehen. Von dort steht noch die Etappe zur Madonna del Ghisallo an. 350 Kilometer von Aschaffenburg nach Memmingen hatte die Gruppe am Donnerstag schon geschafft, sie wurde von Bürgermeister Manfred Schilder (CSU) empfangen.

Reiseutensilien in Packtaschen verstaut

24 Gänge, Scheibenbremsen und fünf Packtaschen sowie eine Lenkertasche für das Gepäck: Wolfgang Mühlbauer ist mit Zelt, Schlafsack, Isomatte, Ersatzteilen für das Rad, Kleidung für alle Wetterlagen und weiteren Reiseutensilien ausgestattet.

Weitere Informationen zu Wolfgang Mühlbauer und seiner Tour unter: https://transalp25.de

