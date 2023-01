Einlaufkinder aus Wolfertschwenden beim Tischtennis-Pokalfinale

Kinder aus der Tischtennis-Abteilung des BSC Wolfertschwenden waren als Einlaufkinder beim Deutschen Pokalfinale dabei. Was sie in Neu-Ulm alles erlebt haben.

13.01.2023 | Stand: 14:59 Uhr

Für elf Kinder der Tischtennis-Abteilung des BSC Wolfertschwenden war es nicht nur ein Highlight zum Jahresbeginn, sondern vielleicht sogar der Startschuss zu einer sportlichen Karriere als professionelle Tischtennisspieler. Die jungen Sportlerinnen und Sportler duften jetzt nämlich beim großen Finalturnier um den Deutschen Pokal in der mit rund 5000 Zuschauern restlos ausverkauften Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm die Akteure zu den alles entscheidenden Spielen beim Einlaufen begleiten.

Die „Rasselbande“ des BSC hat sich in Neu-Ulm „sehr diszipliniert verhalten“

Wie BSC-Abteilungsleiter Alexander Buhn danach berichtete, habe sich die „meist schier nicht zu bändigende Rasselbande sehr diszipliniert verhalten“. Sowohl beim Zuschauen während der Halbfinalspiele und insbesondere auch beim feierlichen Einlaufen. Alle elf Kinder standen in einer Reihe aufgestellt. Jeder Spieler nahm sich ein Einlaufkind an die Hand und marschierte damit feierlich in die Arena, wo in Flammen und farbigem Disco-Nebel die Nationalhymne gespielt und gesungen wurde. Ebenso schnell und diszipliniert, wie die Kinder auf das Spielfeld gekommen waren, ging es anschließend auch wieder hinaus. Auf den Rängen konnten die Buben und Mädchen aus Wolfertschwenden dann die Finalspiele aus nächster Nähe miterleben.

Das war ein Ansporn, sich selbst eine gute Technik anzutrainieren, wie etwa am vergangenen Mittwochabend, als wir die immer noch begeisterten Jugendlichen in der Sporthalle Wolfertschwenden besucht haben.

Der Tischtennis-Abteilungsleiter sagt: „Für die Kinder war das ein Super-Event“

War es die Altersstruktur, die Größe der Kinder oder nur, weil Wolfertschwenden von Neu-Ulm gar nicht so weit weg ist, dass man die Buben und Mädchen von dort als Einlaufkinder ausgewählt hat? Abteilungsleiter und Vorsitzender Alexander Buhn weiß es selber nicht. Der Vorsitzende freut sich trotzdem riesig, dass er etwa einem Drittel seiner Schützlinge dieses einmalige Erlebnis bieten konnte: „Für die Kinder war das ein Super-Event.“ Sie durften allerdings maximal 14 Jahre alt sein.

Buhn hatte bei allen abgefragt, wer Zeit und Lust habe, musste aber trotzdem ein bisschen „selektieren“. Zusammen mit einigen Betreuern und Eltern wurden die Kinder nach Neu-Ulm gefahren, wo sie sich auch die Halbfinals anschauen konnten. Buhn freut sich: „Es hat alles sehr gut funktioniert; wir haben alle im Gänsemarsch gut beieinander gehalten.“ Von zehn Uhr bis um 17 Uhr, als alle wohlbehalten wieder nach Wolfertschwenden zurückkehrten.

Der zehnjährige Moriz Lieb war mit seiner Mutter nach Neu-Ulm gefahren. Er fand das Einlaufen und die Finals „sehr spannend, mal was ganz anderes“. Wen er auf das Spielfeld begleiten durfte, weiß er gar nicht. Vanessa Hartmann kommt ebenfalls aus Wolfertschwenden. Die Achtjährige ist immer noch ganz begeistert, wie viele Leute sich in Neu-Ulm die Finals angeschaut haben. Auch sie wurde beim Einlaufen „von einem sehr sympathischen Spieler mitgenommen“.

Paul Ihle aus Wolfertschwenden läuft mit Anton Källberg ein

Nach getaner Arbeit durfte sie die Wettkämpfe anschauen, die sie „sehr spannend“ fand. Paul Ihle freute sich, dass er mit Anton Källberg aus Düsseldorf Hand in Hand zum Spielfeld marschieren durfte. Er fand das „richtig cool, weil alle Spieler so richtig sympathisch waren“. Für den Elfjährigen war es das erste Tischtennisturnier vor so großer Kulisse, erzählt er mit strahlenden Augen. Er hat nämlich erst vor zwei Monaten mit dem Training mit dem kleinen Kunststoffball angefangen.

Die zwölfjährige Simone Beurer aus Dietratried wertete es als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, dass sie eine Woche vor ihrem Ehrentag an der Hand von Trainer Danny Heister (Borussia Düsseldorf) in die Halle einlaufen durfte: „Es war sehr aufregend, und ich war echt nervös“, sagt Breuer, die bereits seit drei Jahren in der BSC-Abteilung Tischtennis spielt.

Florian Mross freute sich über die „super Atmosphäre und die grandiosen Effekte mit dem farbig angestrahlten Disconebel“. Mross hält seinen Einlauf-Partner, den amtierenden Europameister Dang Qui aus Düsseldorf, für „einen der Besten. Er ist für mich eine Art Vorbild.“

Im Pokalfinale gewinnt Neu-Ulm gegen Düsseldorf

Durch das Finale, in dem Neu-Ulm gegen Düsseldorf gewann, mächtig angespornt, ließen sich die Kinder nun gerne von Alexander Buhn und seinem Stellvertreter Johannes Buchner geduldig erklären, wie die kleine weiße Kugel intelligent über das Netz gespielt werden muss. Damit eventuell auch sie irgendwann einmal als Spieler bei einem so großen Wettkampf mit einem Kind einlaufen können.