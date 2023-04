Erfolgreicher Schach-Nachwuchs aus Bad Grönenbach

Das U12-Team aus Bad Grönenbach ist Schwäbischer Meister. Am Ostermontag geht’s zur „Bayerischen“.

06.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der Bad Grönenbacher Schach-Nachwuchs hat bei der Endrunde der Schwäbischen Mannschaftsmeisterschaft in der Altersklasse U12 gewonnen. Die Denksportler richteten diese Meisterschaft in den Räumlichkeiten der Sebastian-Kneipp Grund- und Mittelschule in Bad Grönenbach aus. Mehrere Vereine aus Schwaben hatten sich in einer Vorrunde für diesen Wettbewerb qualifiziert. Die erfolgreichen Nachwuchsspieler aus dem Kurort gewannen alle Spiele und holten dadurch einen weiteren Titel.

Bad Grönenbacher in bewährter Aufstellung

Die Bad Grönenenbacher traten in der bewährten Aufstellung an: An Brett I spielte Mannschaftsführer Daniel Kirchmann. An Brett II saß Fabian Wassermann, Brett III war mit Manuel Simlacher und Brett IV mit Daniel Simlacher besetzt. Gespielt wurden drei Runden mit jeweils einer Stunde Bedenkzeit pro Spieler und Partie. In der ersten Runde traten die Schachfreunde Bad Grönenbach gegen die Schachfreunde Augsburg II an und gewannen 4:0. In der zweiten Runde gewannen sie gegen den SK Göggingen 4:0. Aber die Gegenwehr der Gögginger Spieler war größer, als das Ergebnis auf den ersten Blick vermuten ließ.

Letzte Runde wird für Bad Grönenbach richtig spannend

So richtig spannend wurde es dann in der letzten Runde: Denn die erfolgreichen Nachwuchsspieler aus Bad Grönenbach mussten gegen den Mitfavoriten Augsburg I antreten. Diese Mannschaft war gleich mit drei spielstarken Trainern angereist.

Trotzdem gewann die Mannschaft der Schachfreunde Bad Grönenbach auch diese Runde 4:0.

Begeisterte Zuschauer unterstützen Bad Grönenbacher

Die Bad Grönenbacher wurden von mehreren begeisterten Zuschauern unterstützt. Geleitet wurde der Wettbewerb von Schiedsrichter Peter Przybylski. Nach dem Turnier zeigte er sich sichtlich beeindruckt von den fairen und konzentrierten Partien der jungen Spieler. Felix Geiger von den Schachfreunden Bad Grönenbach hatte die Organisation des Turniers übernommen.

In den Faschingsferien hatten sich die erfolgreichen Bad Grönenbacher bei der Schwäbischen Jugend-Einzelmeisterschaft in der Jugendherberge Altenmünster-Violau in ihrer Altersklasse auch für die Bayerische Jugend-Einzelmeisterschaft qualifiziert. Diese findet ab Ostermontag fünf Tage lang in Bad Kissingen statt.

Die nächsten Herausforderungen stehen schon im Terminkalender

Nach der Bayerischen Meisterschaft steht dann schon das nächste Qualifikationsturnier im Terminkalender: Es geht zur Schwäbischen Blitz-Einzelmeisterschaft nach Nördlingen. Dort wollen sich noch weitere Grönenbacher Kinder und Jugendliche in allen Altersklassen die Fahrkarte zur Bayerischen Blitz-Einzelmeisterschaft erspielen. Auch in der „RAPID-Serie“ der Schwäbischen Schachjugend wollen die Bad Grönenbacher in ihrer Altersklasse zahlreiche Pokale mit nach Hause bringen.