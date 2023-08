Unterallgäuer wird Opfer von Love-Scamming und verliert fünfstellige Summe

Ein Unterallgäuer lernt eine Frau im Internet kennen und unterstützt sie finanziell. Dass er Opfer eines Betrugs wurde, merkt er erst, als es schon zu spät ist.

Ein 70-Jähriger aus Ettringen im Unterallgäu ist Opfer einer mutmaßlichen Liebes-Betrügerin geworden. Wie die Polizei mitteilt, lernte der Unterallgäuer in den sozialen Medien eine vermeintlich junge Frau kennen und baute eine Beziehung zu ihr auf.

Er unterstützte sie finanziell, um ihr aus angeblichen Notlagen zu helfen und ein Treffen zu ermöglichen. Er überwies ihr insgesamt eine hohe fünfstellige Summe. Letztendlich musste der 70-Jährige feststellen, dass er einem Betrug aufgesessen ist. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei führt diese Betrugsmasche unter dem Titel "Lovescamming". Letztes Jahr wurden insgesamt 55 Fälle im Zuständigkeitsbereich der Polizei Schwaben Süd/West gemeldet, also in den Allgäuer Landkreisen und Städten sowie in den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg. Dieses Jahr hat die Polizei in dem Bereich bisher 40 Anzeigen aufgenommen. Mehr zu der Betrugsmasche lesen Sie hier.

Seien Sie misstrauisch beim Online-Dating.

Schützen Sie private Daten: Seien Sie zurückhaltend bei der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Ihrer Anschrift oder dem Geburtsdatum und mit Auskünften über Ihren Arbeitgeber. Romance‑Scammer suchen beispielsweise in sozialen Netzwerken nach ihren Opfern. Mit jeder Information haben sie dadurch ein Mittel mehr, um ihre Opfer zu täuschen und anschließen um Geld zu bitten.

Geben Sie möglichst wenig von sich preis: Bevor Sie etwas veröffentlichen, fragen Sie sich immer, ob andere das über Sie wirklich wissen sollten. Je mehr andere über Sie wissen, desto eher können Sie mit besonders sensiblen Informationen unter Druck gesetzt werden. Das machen sich auch Erpresser beispielsweise beim sogenannten Sextortion zu Nutze.

Verwenden Sie Sicherheitseinstellungen: Nutzen Sie Privatsphäre-Einstellungen der Netzwerke und Messengerdienste für Ihren Schutz. Wer sein Profil nur für Freunde einsehbar macht, schützt sich auch vor unbekannten Cyber-Mobbern oder Cyber‑Stalkern.

