Festival "Jazz isch" geht in Sontheim über die Bühne

Es war lange Zeit unklar, ob das renommierte Mindelheimer Jazz-Fest auch im dritten Corona-Jahr zum dritten Mal hintereinander ausfallen muss. Von der Staatsregierung beschlossene Lockerungen machen nun aber den Weg frei: „ Jazz isch“ wird vom 31. März bis 3. April zum 29. Mal stattfinden – diesmal ausschließlich in der Sontheimer Dampfsäg.

Cristina Branco ist eine der bekanntesten Stimmen Portugals. Bild: Vera Marmelo

Musikerinnen und Musiker hat die Corona-Pandemie besonders hart getroffen. Seit zwei Jahren müssen immer wieder Auftritte wegen der Vorgaben abgesagt werden. Und wenn sich die Politik kurzzeitig zu Lockerungen durchringen konnte, durfte nur ein Bruchteil der Zuhörerinnen und Zuhörer in den Saal, was für die Veranstalter empfindliche Einnahmeverluste bedeutet.

Zwei Jahre hintereinander konnte deshalb auch das etablierte Musikfestival „Jazz isch – Mindelheimer Jazztage“ nicht stattfinden. Das soll sich nun ändern.

Jazz-Fest in Sontheim läuft vom 31. März bis 3. April

Nachdem die Staatsregierung für die Kultur Lockerungen beschlossen hat, sah Peter Schmid, der Gründer und Organisator von "Jazz isch", die Chance gekommen, das Festival heuer nun doch stattfinden zu lassen. Er hat jetzt eine Lösung für alle Jazz-Freunde gefunden, die zumindest eines sicherstellen soll: dass das Jazz-Fest vom 31. März bis 3. April stattfinden kann, wenn auch nur mit der Hälfte der Besucher.

Awa Ly präsentiert eine Mischung aus R&B, Jazz und Chanson. Bild: Benant

„Die Auslastung darf nur bei 50 Prozent liegen“, sagt Schmid. Damit ist klar: Es fehlt die Hälfte der Einnahmen für ein Festival, dessen Finanzierung allein durch die Tickets nicht möglich wäre.

Peter Schmid war mit seinem Festival schon immer auf eine Reihe von Sponsoren, Gebern und freiwilligen Helfern angewiesen, die aus Liebe zum Jazz Geld oder Arbeitskraft gegeben haben. Er will jetzt noch einmal auf die Gönner zugehen, um sie zu weiterer Hilfe zu motivieren.

Fünf Auftritte in Sontheim

Aus Kostengründen wird das Jazzfest diesmal nur in der Dampfsäg in Sontheim stattfinden, auch wenn der Name „Jazz isch – Mindelheimer Jazztage“ bleiben wird. Die Entscheidung, alle fünf Auftritte nach Sontheim zu verlegen, hilft Geld einsparen. „Denn so reicht ein Hygienekonzept und es muss auch kein Klavier von Mindelheim hin und her transportiert werden“, sagt Schmid. In der Dampfsäg können nach aktuellem Stand Konzerte mit maximal 200 Personen stattfinden. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen. Derzeit gilt die 2G-plus-Regel.

Das sind die Konzerte:

lDonnerstag, 31. März, 20 Uhr: Michael Wollny Trio. Es ist eines der zur Zeit wichtigsten Klaviertrios in Europa. Wollny ist auch Professor an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig.

lFreitag, 1. April, 20 Uhr: Trilok Gurtu Band. Trilok Gurtu kommt aus Indien. Er verknüpft indische Rhythmen und indischen Gesang mit Elementen des Jazz und Rock.

lSamstag, 2. April, 20 Uhr: Cristina Branco. Die Sängerin aus Portugal gehört zu den bekanntesten Stimmen ihrer Heimat. Sie hat dem Fado in Portugal zu einem echten Revival verholfen.

lSonntag, 3. April, 11 Uhr: Jazz-Frühschoppen mit der Jazzkur Bigband der Städtischen Sing- und Musikschule Bad Wörishofen unter Leitung von Klaus-Jürgen Hermannsdörfer. Der Eintritt zum Frühschoppen ist frei.

lSonntag, 3. April, 20 Uhr: Awa Ly. Die Eltern der Französin stammen aus dem Senegal. Sie ist in Paris aufgewachsen. In der Ankündigung heißt es: „Ihr soulig-warmer Gesang changiert mühelos zwischen R&B und Jazz, afrokubanische Orchestrierung trifft auf französischen Chanson und afrikanische Rhythmik.“

