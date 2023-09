Helfergedanke verbindet

Die Freiwillige Feuerwehr Memmingen feierte mit sechs Partnerfeuerwehren. Dabei gab es nicht nur einen regen Austausch, sondern auch besondere Auszeichnungen.

25.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Memmingen feierte vier Tage lang ihre Freundschaft mit sechs Partnerfeuerwehren: Nach dem Empfang im Rathaus gab es am Samstag-Abend einen gemeinsamen Festabend, bei dem hochverdiente Persönlichkeiten der Partnerschaft mit dem „Ehrenzeichen Gratias Ad Amicitiam – Danke für die Freundschaft“ geehrt wurden.

Jede der Feuerwehren brachte landestypische Speisen mit, sodass der Abend zum kulinarischen Höhepunkt wurde. Als der Spielmannszug der Memminger Wehr ein mitreißendes Trommelfeuer entfachte, schunkelten die Franzosen und Italiener begeisternd auf den Stühlen.

Diese Partnerschaften gehören zur Feuerwehr Memmingen

Zur Partnerschaft gehören die Feuerwehren aus Teramo/Italien, Saint-Julien-Chapteuil/Frankreich, Husum/Nordfriesland, Litzelsdorf/Österreich, Eisleben-Helfta/Sachsen-Anhalt und Mindelheim/Bayern.

Jeder Löschzug der Memminger Wehr hat eine andere Partner-Feuerwehr, mit der er in der Region etwas Besonderes unternommen hatte: Der stellvertretende Kommandant, Stadtbrandinspektor Wolfgang Bauer, etwa besichtigte auf kameradschaftlicher Basis mit den Kollegen der Husumer Wehr in Augsburg die Feuerwehr-Erlebniswelt und die alte Fuggerei.

Hauptorganisator, Vorsitzender Frank Greiner, dankte an dem „fantastischen Wochenende“ den beiden fleißigen Übersetzerinnen Roswitha Litzka und Simone Döring für die Überbrückung der französischen und italienischen Sprachbarrieren.

Stadtbrandinspektor Wolfgang Bauer mit "Vereinsnadel in Gold" ausgezeichnet

Stadtbrandinspektor Wolfgang Bauer wurde für seine 30-jährige Mitgliedschaft in der Vorstandschaft mit der „Vereinsnadel in Gold“ ausgezeichnet: Als „Motor und Ansprechpartner für die gesamte Vorstandschaft“ von 1993 bis 2004 als Vertreter des Löschzuges IV, bis 2010 als beratendes Mitglied in der Funktion des stellvertretenden Kommandanten, bis April 2022 auch in Doppelfunktion auch als Zweiter Vorsitzender des Vereins.

Die Personen der Partnervereine, die sich besonders um die Partnerschaft verdient gemacht haben, wurden mit dem neu geschaffenen Ehrenzeichen „Gratias Ad Amicitiam – Danke für die Freundschaft“ geehrt.

Idee entstand in der Corona-Pandemie

Beim Empfang im Rathaus erinnerte Greiner insbesondere den „Förderern und Motoren der Partnerschaften“, dem Ehrenvorsitzenden der Memminger Wehr, Günther Hertle, Ehrenstadtbrandrat Bernd Feil und Stadtbrandrat a.D. Hans Hirschmeier. Durch die Partnerschaften erfolge der Austausch mit den anderen Wehren in Städten und Ländern, um deren Einsatztechniken und Geräte kennenzulernen. Nicht zu vergessen sei der kameradschaftliche Aspekt, auch bei den Jugendfeuerwehren.

Unabhängig von einem Jubiläum oder einem anderen feierlichen Anlass hatte die Freiwillige Feuerwehr Memmingen ihre Partnerwehren zu der gemeinsamen Zeit eingeladen. Die Idee dazu sei während der Pandemie aufgekommen, als Treffen nicht möglich waren, erklärte Frank Greiner beim Empfang im Rathaus.

Persönliche Begegnung, Austausch und das Gespräch mit Kameradinnen und Kameraden hätten damals gefehlt und der Plan für ein Treffen aller Partnerfeuerwehren wurde gefasst. „Retten, löschen, bergen, schützen: Dafür setzen Sie sich alle aktiv ein und dafür zolle ich Ihnen meinen größten Respekt“, betonte der Memminger Oberbürgermeister Jan Rothenbacher.