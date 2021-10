Holetschek besucht Klinikum Memmingen: „Wir brauchen Personal, das auch länger verweilt“

Staatsminister Klaus Holetschek besucht das Klinikum Memmingen. Er macht sich vor Ort ein Bild von der Arbeit auf der Intensivstation.

05.10.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Seine Hände sind erst gefaltet, ruckartig reißt er sie auseinander. Der bayerische CSU-Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek, richtet sich im Stuhl auf. Aus seinem Lächeln wird eine ernsthafte Mimik. Er scheint an die vergangenen Minuten zurückzudenken – an den Besuch der Intensivstation des Klinikums Memmingen. Dort wollte er sich am Montagmorgen ein Bild von einem „hochkomplexen Beruf“ verschaffen. Ein Bild, das Klinik-Vorstand Maximilian Mai gerne gewährt. Ein Bild, das aber auch schnell einige Problemfelder in diesem Berufsfeld offen legt.