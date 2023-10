Wegen einer Hecke geraten in Memmingen zwei Nachbarn aneinander. Dann schlägt einer der beiden zu.

05.10.2023 | Stand: 14:03 Uhr

Ein Nachbarschaftsstreit in Memmingen endete am Mittwoch mit einer Körperverletzung. Laut Polizei stritten in der Sudetenstraße zwei Nachbarn wegen eines zu kurzen Heckenschnitts.

Schlag in Memmingen: Streit wegen zu kurzer Hecke

Nach einem kurzen Wortgefecht, so die Polizei, schlug ein 47-Jähriger seinem Nachbarn (50) mit der Faust ins Gesicht. Der Mann wurde leicht verletzt - die Polizei ermittelt.

