Spendenmöglichkeiten und Hilfsangebote für die Ukraine in Memmingen und dem Unterallgäu

Seit zwei Wochen herrscht in der Ukraine-Krieg. Viele Allgäuer wollen helfen. Eine Übersicht über Hilfsmöglichkeiten in Memmingen und dem Unterallgäu.

04.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor zwei Wochen herrscht Krieg in dem Land. Aktuelle Informationen zu den Entwicklungen in der Ukraine finden Sie in unserem Newsblog. Gut eine Million Menschen aus der Ukraine sind derzeit auf der Flucht. Viele Allgäuerinnen und Allgäuer wollen helfen. Hier finden Sie eine Übersicht mit Informationen und Hilfsmöglichkeiten in Memmingen und im Unterallgäu.

Geld spenden

Mit Geldspenden können Allgäuer und Allgäuerinnen in der Ukraine helfen. Hier finden Sie eine Übersicht über verschiedene Organisationen aus der Region und aus Deutschland, durch die man Hilfsprojekte in der Ukraine finanziell untersützen kann.

Die Stadt Memmingen hat beispielsweise ein Spendenkonto eingerichtet, um den Menschen in ihrer ukrainischen Partnerstadt Tschernihiw zu helfen:

IBAN: DE 88 7315 0000 0010 5447 24

Sparkasse Schwaben-Bodensee

Sachspenden für Hilfskonvois an die ukrainische Grenze

Nicht nur mit Geld, auch mit Sachspenden können Allgäuer und Allgäuerinnen die Menschen in der Ukraine unterstützen. Die Malteser Memmingen leisten derzeit in der Ukraine, Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien an der Grenze Hilfe für Geflüchtete. Dafür sammelt sie Sachspenden. Folgende Dinge werden benötigt:

Babynahrung (Mindesthaltbarkeitsdatum Dezember 2022)

Milchpulver (Mindesthaltbarkeitsdatum Dezember 2022)

Einmalwindeln

Verbandsmaterial (Mindesthaltbarkeitsdatum Dezember 2024)

Sammeltermine sind Donnerstag, 10. März, von 17.30 bis 20 Uhr, Freitag, 11. März, von 17.30 bis 20 Uhr und Samstag, 12. März, von 8 bis 15 Uhr. Abgabestellen sind: Malteserhaus, Memmingen, Augsburger Straße 8 / Am Ziegeltörle. Andere Sachspenden als die oben genannten können nicht angenommen werden.

Geflüchtete in Memmingen und im Unterallgäu aufnehmen

Hunderttausende Ukrainer und Ukrainerinnen sind auf der Flucht. In vielen Gemeinden und Städten im Allgäu werden Unterkünfte für Geflüchtete gesucht. Wer in Memmingen oder im Unterallgäu Platz hat und eine Unterkunft für Geflüchtete bereitstellen möchte, kann sich bei diesen Stellen melden:

Stadt Memmingen: Büro für Städtepartnerschaften, Alexandra Hartge, E-Mail: mmhilft@memmingen.de, Telefon: 08331/850-730

Büro für Städtepartnerschaften, Alexandra Hartge, E-Mail: mmhilft@memmingen.de, Telefon: 08331/850-730 Landkreis Unterallgäu: Landratsamt, E-Mail: ukraine-unterbringung@lra.unterallgaeu.de

Geflüchtete in Memmingen und im Unterallgäu bei ihrer Ankunft unterstützen und vermitteln

Die Freiwilligenagentur Schaffenslust aus Memmingen hat auf ihrer Website unter "Aktuelles" Informationen für Freiwillige zusammengestellt, die Geflüchteten aus der Ukraine helfen möchten. Die Übersicht enhält (Internet-)Adressen zu Unterkunft und Flüchtlingsberatung, weitere aktuelle Infos zu Status und Leistungsbezug sowie Sammelstellen für Spenden.

Geflüchtete, die im Allgäu ankommen, müssen sich jeweils bei den zuständigen Behörden anmelden. Ein Übersicht über nützliche Formulare und wichtige Stellen im Landkreis Unterallgäu finden Sie hier.

Die Stadt Memmingen hat eigens einen Krisenstab zur besseren Koordination und Hilfe in der Ukraine und der Partnerstadt Tschernihiw eingerichtet. "Als „Stadt der Freiheitsrechte“ sieht sich die Stadt Memmingen und ihre Bürgerschaft in einer besonderen Verantwortung zur Wahrung von Frieden und Freiheit. Wir verurteilen den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine aufs Schärfste und wollen speziell für die Menschen in unserer Partnerstadt Tschernihiw Hilfe leisten", sagt Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Die Koordinierungsstelle ist das Büro für die Städtepartnerschaft (E-Mail: mmhilft@memmingen.de, Telefon: 08331/850-730). Dort können sich Menschen ud Organisationen melden, die helfen möchten.

