Kontroverse Diskussion um betreutes Wohnen für Senioren in Buxheim

Bauvorhaben in der Mitte von Buxheim stößt nicht bei allen Gemeinderäten auf Gegenliebe. Welche Knackpunkte es gibt.

20.05.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Gemeinde Buxheim strebt in der Ortsmitte ein großes Wohnprojekt für Senioren an. In der jüngsten Gemeinderatssitzung zeigte sich aber, dass das Bauvorhaben durchaus umstritten ist. Entsprechend knapp fiel die Entscheidung für die Bauvoranfrage aus.

Bürgermeister Wolfgang Schmidt erläuterte, dass es sich um ein „absolut begrüßenswertes Bauvorhaben“ im Bereich Kirchplatz 6 und 8 handelt. „Das ist der ideale Standort.“ Man habe die einmalige Chance, seniorengerechtes Wohnen im zentralen Ortsbereich mit kurzen Wegen zu Rathaus, Bank, Kirche und Kindergarten zu verwirklichen. So könnten ortsansässige Senioren mit Unterstützung durch entsprechende Serviceangebote weiterhin in Buxheim wohnen.

Landwirtschaftliches Anwesen mit rund 2000 Quadratmetern

In das Wohnbauprojekt werden zwei Grundstücke einbezogen. Einerseits handelt es sich um ein älteres und seit längerer Zeit stillgelegtes, landwirtschaftliches Anwesen mit rund 2000 Quadratmetern Grundstücksfläche. Hinzu kommt ein benachbarter, rund 650 Quadratmeter großer Kiesparkplatz, der sich im Gemeindebesitz befindet und an den Brunogarten angrenzt. Insgesamt stehen somit rund 2650 Quadratmeter Grund für die Realisierung von 32 Wohneinheiten zur Verfügung.

Die Bauvoranfrage wurde von der Baufirma Geiger aus Waltenhofen gestellt. Als Betreiber könnte laut Bürgermeister die Caritas gewonnen werden, die das Serviceangebot beisteuern würde. Hierzu gehören beispielsweise Beratung und Betreuung, ein Hausnotruf oder Dienstleistungen im Bereich der ambulanten Pflege und auch eine hauswirtschaftliche Versorgung. Zudem ist es laut Schmidt ideal, dass das seniorengerechte Wohnbauvorhaben direkt neben dem künftigen Bürgerhaus „Zum Löwen“ entstehen wird. So könnten größere Veranstaltungen der Senioren auch im Bürgerhaus abgehalten werden.

Gebäude niedriger als das Gasthaus Löwen in Buxheim

Geplant ist ein U-förmiger Gebäudetrakt mit einem rund 450 Quadratmeter großen Innenhof. Die Giebelhöhe liegt bei 12,67 Meter. Sie ist damit deutlich niedriger als das ehemalige Gasthaus Löwen, das eine Höhe von rund 14 Meter aufweist. Wolfgang Schmidt meinte, dass sich das Vorhaben gut in die Umgebung einfügt. Vom Schmiedeberg aus soll es einen öffentlichen Fußweg durch den Innenhof der Seniorenwohnanlage in Richtung Kirchplatz geben. Hinsichtlich der erforderlichen Stellplätze sei der Bauträger der Gemeinde erheblich entgegengekommen. Laut Bürgermeister war der Wunsch des Gemeinderats ein Stellplatz pro Wohneinheit. In Summe sei dies mit 25 Stellplätzen in der Tiefgarage und sieben Parkplätzen im Innenhof realisiert worden. Die 32 Wohneinheiten verteilen sich auf zwei Vollgeschosse und das Dachgeschoss. Wichtig sei auch, dass 20 Parkplätze entstehen, die öffentlich nutzbar sind. Dadurch könne man den Wegfall des Kiesparkplatzes kompensieren.

Geplant sind 22 Wohnungen mit zwei Zimmern, acht Wohneinheiten mit drei Zimmern und zwei Wohnbereiche mit vier Zimmern. Die Einfahrt in die Tiefgarage erfolgt über den Schmiedeberg. Neben einem Bürobereich ist auch ein Gemeinschaftsraum für die Bewohner vorgesehen. Die beiden Längsbaukörper sollen etwa 41 Meter lang und 12,5 Meter breit werden. Der in der Mitte liegende Zwischenbau wird knapp 17 Meter lang sein.

CSU: Auch jüngere Bürger aus Buxheim können davon profitieren

CSU-Ratsmitglied Klaus Hofmann betonte, dass er das Bauvorhaben komplett unterstützt. Man habe in Buxheim eine gute Infrastruktur für Einwohner bis zum 70. Lebensjahr. Nun habe man die Chance, auch etwas für die älteren Mitbürger zu verbessern. Letztlich sei dies auch eine Chance für jüngere Familien. Wenn Senioren in die Wohnanlage umziehen, werde bestehender Wohnraum frei.

Gemeinderätin Ursula Häring (Grüne) meinte, dass es sich grundsätzlich um ein tolles Projekt handelt. Allerdings sei sie gegen den Verkauf des gemeindlichen Kiesparkplatzes. Mit Blick auf Kindergarten und Rathaus könne die Fläche unter Umständen als wertvolle Erweiterungsfläche dienen, erklärte Häring.

Birgit Miller (Freie Wähler) betonte, dass das Projekt zu groß und der geplante Gemeinschaftsraum zu klein sei. Zudem grenzt der geplante Wohntrakt ihrer Meinung nach zu nah an den „Löwen“. Und der Kiesplatz werde für kommunale Bauvorhaben benötigt.

Bürgermeister Schmidt betonte, dass der Investor der Gemeinde schon deutlich entgegengekommen sei. „Mehr geht fast nicht.“ Das Ratsgremium befürwortete die Bauvoranfrage letztlich mit 7:5 Stimmen.

