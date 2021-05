Die Handwerker geben Gas bei den Klinik-Anbauten in Ottobeuren. Im Juli soll die neue Intensivstation Patienten aufnehmen. Etwas anderes könnte länger dauern.

11.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Auf der Baustelle an der Klinik Ottobeuren geht es zu wie in einem Ameisenhaufen. Handwerker verputzen Wände, streichen Decken und verlegen kilometerweise Kabel – Endspurt ist angesagt. Schließlich sollen der neue OP-Trakt mit drei Operationssälen sowie die neue Intensivstation mit neun statt bisher sechs Betten im Juli in Betrieb gehen.