Landtagswahl 2023: Kandidaten aus dem Stimmkreis Memmingen im Interview

Freie Wähler: Mariana Braunmiller will sich für eine bessere Lebensqualität für Jung und Alt im ländlichen Raum einsetzen.

20.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Bei Ihrer Nominierung hatten Sie betont, dass Ihnen die Familien und unsere Kinder sehr am Herzen liegen. Wo muss in Ihrem Stimmkreis bei diesen Punkten dringend nachgebessert werden?

Braunmiller: Nach wie vor steht der Bedarf an Betreuungsplätzen und das Angebot nicht im Verhältnis, auch sind die Kitas viel zu teuer. Die Eltern stellen sich die Frage, ob es sich für beide Elternteile überhaupt rechnet, arbeiten zu gehen, meist wird ein zweites Auto benötigt. Familienfreundliche Unternehmen mit attraktiven Arbeitszeitmodellen findet man auch nicht überall und so bleiben oftmals die Mütter daheim. Die Auswirkungen auf die Rente und damit die Wahrscheinlichkeit, in die Altersarmut abzurutschen, sind sehr hoch. Das Vereinsleben droht wegen Bürokratismus langsam wegzubrechen. Richtlinien müssen dringend angepasst werden.

Gibt es weitere Themen, die Ihnen für die Region am Herzen liegen?

Braunmiller: Klimaschutz geht uns alle an - aber nicht um jeden Preis. Ich halte wenig von Verpflichtungsmodellen, besonders beim Sanieren. Für einen ehrlichen Klimaschutz ist es wichtig, alle erneuerbaren Energien einzubeziehen Ein gut getaktetes, breit ausgebautes ÖPNV-Netz gehört dazu. Ich setze mich für eine schnelle Umsetzung der Elektrifizierung der Illertalbahn ein. Auch muss die Teilstrecke von Kempten nach Oberstdorf in die Planung einbezogen werden. Die Landwirtschaft leidet unter Verordnungen und Regularien. Hier muss dringend etwas geschehen, um dem Höfesterben entgegenzuwirken. Die Pflege braucht Unterstützung in Form von Aufarbeitung der Bürden und keine unverhältnismäßigen Verordnungen.

Sie hatten 2020 für das Amt der Bürgermeisterin in Wolfertschwenden kandidiert, waren 2021 Bundestagskandidatin. Beides Mal ohne Erfolg. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass es dieses Mal mit einem Mandat klappt?

Braunmiller: Alle guten Dinge sind bekanntlich drei und ich betrachte die Ergebnisse der Kandidaturen keineswegs als „ohne Erfolg“. 2020 habe ich ohne kommunalpolitische Erfahrung und ohne Parteizugehörigkeit ein gutes Ergebnis erzielt und wurde in den Gemeinderat gewählt. Zur Bundestagswahl kandidierte ich für die Freien Wähler ohne realistische Chance für die Partei, in den Bundestag einzuziehen. Dennoch erhielten die Freien Wählern bayernweit 7,5 Prozent. Ich bekam im Wahlkreis sogar neun Prozent. Ich war überwältigt von dem Ergebnis. Die Rückmeldungen waren ausschlaggebend dafür, erneut anzutreten. Ich bin daher guter Dinge, dass der Abschluss erfolgreich sein wird.

Warum sollten die Bürgerinnen und Bürger Sie wählen?

Braunmiller: Als Mutter zweier Kindern habe ich einen anderen Blick auf die Dinge, als die aktuellen Amtsinhaber im Stimmkreis. Mir ist es eine Herzensangelegenheit, mich auf landespolitischer Ebene mit sozialen Themen zu beschäftigen, da ich die Bedürfnisse der Kinder, Eltern und Großeltern bestens nachvollziehen kann. Die soziale Politik ist nicht nur ein Thema für Familien oder Rentner. Die Preisexplosionen treffen jeden. Ich setze mich für erschwinglichen Wohnraum ein. Wir Freie Wähler lehnen Großspenden ab, betreiben keine Lobbyarbeit und können so Politik im Sinne der Bevölkerung mit Herz und Verstand machen.

Zur Person: Mariana Braunmiller (41) Die Direktkandidatin der Freien Wähler ist verheiratet und hat zwei Kinder. Von Beruf ist sie Diplom-Wirtschaftsingenieurin. Sie wohnt in Wolfertschwenden. Ihre Hobbys sind Lesen, Wandern und Radfahren. Braunmiller trat bei der Kommunalwahl 2020 als Bürgermeisterkandidatin in Wolfertschwenden an. Damals unterlag sie der jetzigen Rathauschefin Beate Ullrich. Ein Jahr später kandidierte sie erstmals für die Freien Wähler bei der Bundestagswahl und erhielt 9,04 Prozent. Eines ihrer zentralen Themen bei der Landtagswahl ist, die Lebensqualität für Jung und Alt im ländlichen Raum zu fördern.