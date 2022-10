Lkw-Fahrer im Schlaf bestohlen: Diebe zapfen 400 Liter Diesel ab

Ein kurioser Diebstahl hat sich in Holzgünz (Landkreis Unterallgäu) ereignet. Der Geschädigte: ein Lkw-Fahrer.

Am Freitagabend (31. September 2022) stellte ein 36-jähriger Lkw-Fahrer seinen Sattelzug am Parkplatz Burgacker ab und brachte dort seine tägliche Ruhezeit ein. Am nächsten Morgen musste er feststellen, dass einer seiner zwei Tanks komplett leer war. Es fehlten etwa 400 Liter Diesel, wie die Polizei mitteilt.

Der oder die Täter waren bei ihrem Handwerk so leise, dass der Fahrer, welcher über Nacht im Führerhaus schlief, davon nichts bemerkte. Die Polizei ermittelt.

