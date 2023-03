Ersthelfer in Memmingen könnten bald per App alarmiert werden

Mit einer neuen App sollen bei Herz-Kreislauf-Stillstand die Überlebenschancen des Betroffenen in Memmingen erhöht werden. Wie das System funktionieren soll.

01.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Jedes Jahr erleiden zwischen 60.000 und 70.000 Menschen in Deutschland unerwartet einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Überlebensrate liegt bei gerade einmal zehn Prozent. Dabei könnte man rund 10.000 zusätzliche Menschenleben retten, wenn zeitnah mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen werde: Das betonte Moritz Aberle vor dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege in Memmingen. Auf Antrag der CSU-Stadträte Sabine Rogg und Horst Holas stellte er das Projekt „Region der Lebensretter“ vor, das auf einer Alarmierung von Ersthelfern via Smartphone basiert.

