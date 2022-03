14-Jährige wollen Zigarettenautomaten aufbrechen: Polizei schreitet ein

Zwei 14-Jährige haben in Memmingen versucht einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die beiden flohen zunächst vor der Polizei, wurden aber beide gefasst.

30.03.2022 | Stand: 13:18 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben zwei Jugendliche versucht einen Zigarettenautomaten in der Untere Straße in Memmingen Amendingen aufzubrechen. Die Polizeiinspektion Memmingen wurde laut den Angaben gegen 0.10 Uhr über den Vorfall informiert. Als die verständigten Polizeibeamten vor Ort ankamen, trafen sie auf zwei Personen, die sofort flohen.

Zigarettenautomat aufgebrochen: Polizei fasst beide Täter

Einen von ihnen, einen 14-Jährigen, konnten die Beamten sofort aufhalten. Er wurde vorläufig festgenommen. Den anderen, ebenfalls 14-jährigen Flüchtigen, konnte die Polizei im Laufe des Tages ermitteln. Laut Schätzungen der Polizei haben die Jugendlichen an dem Automaten einen Schaden im höheren zweistelligen Bereich angerichtet. Gegen sie wird nun wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl ermittelt.

