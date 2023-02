Kann die Memminger Brauerei künftig noch Vereine sponsern?

Die Memminger Brauerei unterstützt etwa 50 bis 60 Vereine und Organisationen. Welchen Einfluss das gerade eingeleitete Insolvenzverfahren darauf hat.

24.02.2023 | Stand: 15:47 Uhr

Die Memminger Brauerei GmbH ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten (wir berichteten). Grund sind laut dem Unternehmen der Absatzrückgang durch die Corona-Pandemie und der enorme Anstieg der Energiepreise. In dieser Woche hat das Amtsgericht Memmingen deswegen ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Ziel ist nicht die Auflösung der Firma, sondern deren Sanierung. Der Betrieb läuft daher in vollem Umfang weiter. Dennoch machen sich jetzt Vereine Sorgen, die von der Memminger Brauerei unterstützt werden, ob sie in Zukunft noch auf das Sponsoring zählen können.

