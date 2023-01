Stadtmarketing veranstaltet Events in der Memminger Innenstadt

Um mehr Menschen zum Einkaufen in die Innenstadt zu locken, stellt das Stadtmarketing einige Aktionen auf die Beine. Wie sich das in den Kassen bemerkbar macht.

28.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Lebendige Innenstädte mit belebten Geschäften, gut besuchten Cafés und viele Menschen, die mit Tüten bepackt durch die Fußgängerzonen und Gassen flanieren – so wünscht es sich der stationäre Einzelhandel. Nur: Heutzutage wird es immer schwieriger, die Kundschaft vom Online-Shoppen auf dem Sofa ins analoge Einkaufsleben zu locken. Eine Möglichkeit, den Anreiz zu erhöhen, sind erfahrungsgemäß Events in der Innenstadt. Auch Memmingen hat da einiges zu bieten: von Memmingen blüht im Frühjahr bis hin zu Einkaufen im Lichterglanz im Advent. Aber ist das genug und auch das Richtige? Mechthild Feldmeier, stellvertretende Vorsitzende des Memminger Stadtmarketing-Vereins, kann einiges dazu sagen.

Mechthild Feldmeier ist Ortsvorsitzende des Einzelhandelsverbands in Memmingen und Zweite Vorsitzende des Stadtmarketingvereins. Bild: Feldmeier

Das Stadtfest in Memmingen hat der Einzelhandel ins Leben gerufen

Zum Stadtfest im Juni zum Beispiel, das ja einmal der Memminger Einzelhandel ins Leben gerufen hat. Da kämen die Leute allerdings – ebenso wie beim Weinfest im September – nicht zum Einkaufen, sondern zum Feiern in die Stadt, weiß Feldmeier. Wichtig seien diese Tag dennoch, weil die Menschen dann nicht nur über den Marktplatz oder Weinmarkt eilen, sondern die ganz besondere Atmosphäre der Altstadt in Gesellschaft genießen. Beim Stadtfest haben die Memminger Einzelhändler in früheren Jahren an den Essens- und Getränkeständen viel Geld für weitere Aktionen verdient, weil die Chefs und Angestellten vieler Geschäfte selbst dort standen. Aus den Stadtfest-Erlösen speist sich etwa der mit 4000 Euro dotierte Memminger Kulturpreis, den der Einzelhandel alle paar Jahre vergibt. Doch inzwischen machten immer weniger Händler aktiv mit, bedauert Feldmeier. „Ohne Vereine könnten wir das Stadtfest und auch manches andere nicht mehr stemmen“, sagt sie.

Für Memmingen blüht werden Straßen gesperrt

Das gilt besonders auch für Memmingen blüht im Frühling, wo sogar Straßen in der Altstadt gesperrt werden und sich dort Tausende tummeln. Der große Familientag mit seinen vielen Ständen und Vorführungen bringe zwar nicht unbedingt mehr Umsatz, sagt Feldmeier. Und manche machten gerade da einen Bogen um die Stadt, weil sie den Trubel scheuten oder Angst hätten, keinen Parkplatz zu finden. „Aber durch solche Events erleben und erspüren unheimlich viele Leute von außerhalb unsere schöne Stadt mit den historischen Häusern und der neuen Fußgängerzone – und die kommen dann vielleicht wieder.“ Auch von Touristen und Touristinnen höre sie immer wieder, wie schön Memmingen ist – auch zum Bummeln. Es stimme nämlich nicht, dass die Stadt nicht mehr genug Geschäfte habe, wie oft zu hören sei, betont sie.

Memmingen will mehr verkaufsoffene Sonntage

Ähnliches gilt für den verkaufsoffenen Jahrmarktsonntag im Herbst, früher der wichtigste Tag im Jahr für die Geschäfte. Doch der habe inzwischen verloren, berichtet Feldmeier. Früher hätte man da seine Wintermäntel und Winterschuhe gekauft, erinnert sich die Einzelhandelsexpertin. Doch jetzt verderben wie im letzten Oktober extrem warmes Wetter oder vielleicht auch die Online-Konkurrenz das Geschäft. Aber gerade so einen verkaufsoffenen Sonntag hätte Feldmeier gerne zusätzlich im Frühjahr. „Alle Städte um uns herum haben bis zu vier, da müssen wir mithalten können und damit auch dem Internet etwas entgegensetzen“, sagt sie. Doch aktuell ist dafür ein „historischer Anlass“ Vorschrift. „Diese Klausel muss fallen, das könnte man dem gebeutelten stationären Handel ruhig zugestehen“, fordert Feldmeier. Der Handelsverband kämpfe gerade sehr dafür. „Solche Sonntage gehören zu einer Einkaufsstadt dazu. Memmingen wäre schon mit zweien höchst zufrieden. Jetzt fahren die Leute in andere Städte, die gehen uns als Kundschaft verloren.“ Und noch etwas wünscht sich die Memmingerin von der Politik: Es werde immer schwieriger, die Events zu organisieren, weil es immer mehr Auflagen gebe. „Es ist alles überreguliert“, findet Feldmeier.

Memmingen hat keinen Citymanager

Andererseits könnte sich das Stadtmarketing noch mehr Aktionen vorstellen. Etwa zu Ostern oder ein Angebot für Kinder, um die Menschen direkt in die Geschäfte zu bringen – wie zum Beispiel bei der Aktion Kunst im Geschäft, bei der lokale Künstlerinnen und Künstler ihre Werke mitten in den Auslagen präsentieren. Da komme der Verein aber zeitlich an seine Grenzen, weil dafür unzählige Stunden ehrenamtlich zusätzlich zum Tagesgeschehen in den Geschäften zu leisten seien, schränkt Feldmeier ein. Ohnehin seien inzwischen viele neue Aufgaben zu stemmen, wie die digitale Präsenz auf der Homepage oder in den sozialen Medien. Der Stadtmarketingverein betreibt dafür auch ein Büro mit zwei Teilzeit-Festangestellten, das die Stadt Memmingen zur Hälfe finanziert. „Das ist schon eine Riesenunterstützung“, sagt Feldmeier. „Wünschen würde ich mir aber einen Citymanager, der oder die sich speziell um die Events kümmert.“ So wie es etwa in Kempten der Fall sei.