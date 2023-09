"Brand"-neue Technik in der Memminger Stadthalle

Wegen Asbest, Brandschutzvorgaben und um Energie zu sparen, wird die Stadthalle Memmingen saniert. Im Oktober öffnet sie wieder. Dann tritt Bülent Ceylan auf.

Von außen ist die Memminger Stadthalle unverändert, nur wer hineingeht und dann hinunter in den Keller, der sieht, warum sie seit Mitte Mai geschlossen ist. In einem Raum voller Metallrohre und Leitungen schrauben Techniker an einem breiten, viereckigen Lüftungskanal, der über ihren Köpfen verläuft. Die Bauarbeiten an der Stadthalle sind nach knapp vier Monaten inzwischen fast fertig.

Brandschutzklappen enthielten Asbest und mussten ausgetauscht werden

„Auslöser für die Sanierung waren die Brandschutzklappen“, sagt Marcus Höll vom Memminger Hochbauamt, der für das Projekt zuständig ist. Die Brandschutzklappen schließen, wenn es brennt, die Lüftungskanäle. So können Rauch und Feuer sich nicht so schnell ausbreiten. Bei einer Kontrolle hatten Prüfer festgestellt, dass die Brandschutzklappen Asbest enthalten. Für die Gesundheit des Publikums ist das ungefährlich, denn Asbest ist nur schädlich, wenn es freigesetzt wird, etwa bei Renovierungsarbeiten oder einer Sanierung.

Trotzdem entsprachen die Brandschutzklappen nicht mehr den aktuellen Vorschriften und mussten ausgetauscht werden. Dabei galten höchste Sicherheitsvorkehrungen. Die Arbeiter trugen Schutzanzüge und mussten durch eine Schleuse, um kein Asbest nach draußen zu tragen.

Bei der Sanierung wurde auch ein neuer Wärmetauscher eingabaut

Im Zuge der Sanierung der Lüftungsanlage bekam die Stadthalle auch einen neuen Wärmetauscher und energieeffizientere Ventilatoren. „Die Halle wird durch das Luftsystem auch beheizt. Wo wir also schon dabei waren, Teile der Lüftungsanlage zu erneuern, haben wir uns auch gleich um den Bereich der Heizungsanlage gekümmert“, erklärt Karin Kinzer, die Leiterin des Hochbauamts.

Der Wärmetauscher nimmt die Restwärme aus der Abluft auf und erwärmt damit die Frischluft. Durch die neuen Geräte spart die Stadthalle 15 bis 20 Prozent Energie. Außerdem wurde die Steuerungstechnik erneuert, was ebenfalls die Energieeffizienz steigert.

Die Stadthalle ist mit ihren vielen Veranstaltungen nicht mehr aus Memmingen wegzudenken

Sichtbar ist von den Bauarbeiten nichts. Sie fanden im Keller des Gebäudes statt. Bild: Judith Schneider

Gebaut wurde die Stadthalle vor 39 Jahren. Früher befand sich auf dem Gelände die Brauerei „Bürger Engelbräu“. Damals diskutierten die Memminger lange darüber, ob die Stadt so eine Veranstaltungshalle wirklich braucht. Heute ist die Stadthalle nicht mehr wegzudenken. Regelmäßig finden dort Konzerte, Messen, Ballette, Kabarette oder Schulabschlussfeiern statt.

Die Gesamtkosten für die Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten betragen 900.000 Euro. Die Bauarbeiten werden laut Marcus Höll pünktlich abgeschlossen sein. „Bis Ende September sind wir fertig“, sagt er. Also genau rechtzeitig zur nächsten Veranstaltung, die am 5. Oktober stattfindet. Dann wird Comedian Bülent Ceylan auf der Bühne stehen.

